錢事爭議爆不停》柯文哲演唱會獲利77萬 被指去向不明

名嘴康仁俊昨再爆料，由木可公關行銷公司主辦的「KP演唱會」，扣掉成本最終獲利約七十七萬元，但民眾黨主席柯文哲的政治獻金申報帳目上卻未出現該筆金額。（圖擷取自「KP演唱會」）

2024/08/11 05:30

民眾黨：木可公司承辦 非募款是單純商業行為

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實，遭外界質疑「做假帳」，民眾黨坦言帳務處理有瑕疵，將全面清查並儘速補正資料。名嘴康仁俊昨再爆料，由木可公關行銷公司主辦的「KP演唱會」，扣掉成本最終獲利約七十七萬元，但柯文哲的政治獻金申報帳目上卻未出現該筆金額。

請繼續往下閱讀...

對此，民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，該演場會並非募款，而是單純的商業行為，因此找木可公關行銷公司承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。

柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司九日表示遭灌水五百萬元帳務，但實際上未承接該業務；康仁俊指出，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的兩筆款項，這三筆合計九一六萬四三一一元。對此，民眾黨昨上午已透過聲明致歉，前述三筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

康仁俊：柯曾說選總統很窮 要唱歌籌錢

不過，柯文哲政治獻金流向爭議「連環爆」，康仁俊昨下午再發文表示，柯當時說選總統很窮，要唱歌籌錢，因此「KP演唱會」由木可公關行銷公司主辦，發包給尼奧創意行銷公司執行，金額是三一四萬八○二元；換言之，尼奧公司負責整個演唱會規劃、人力、版權、場佈等，該筆費用為演唱會的勞務成本。

康仁俊說明，KP演唱會區分為實體票八八○○元、身心障礙優先席四二○○元、以及線上票五百元三種價位，實體座位約三四二席。演唱會實體售出三三七張，線上售出四六五六張，門票收入五三一萬四百元；所有營收則歸木可公司所有，扣除掉勞務成本以及公播等其他費用，該場演唱會獲利七十七萬一九六元。

「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡」

康仁俊指出，有趣的是，木可公司曾在去年十二月廿七日捐給柯文哲一百萬元當政治獻金，但今年一月十二日柯文哲競選辦公室將該筆費用退回木可公司；也就是說，柯的政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆七十七萬一九六元，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」

此外，民眾黨日前強調，總統大選經費成本支出龐雜，柯文哲競選團隊申報監察院的項目，皆經過「專業會計師簽證」在案，核實向監察院申報。

簽證會計師端木正 已辭民眾黨中央委員

台北市議員簡舒培披露，負責這份政治獻金簽證查核的會計師端木正，過去曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，也是二○二○年民眾黨不分區立委名單第廿二名，現在更是民眾黨的中央委員。

對此，吳怡萱受訪表示，端木正於三月公告遞補成為中央委員後不久，即因個人因素主動請辭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法