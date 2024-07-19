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台智光弊案圖得不法利益321萬 國民黨台北市議員陳重文涉貪起訴

國民黨台北市議員陳重文（右一）涉台智光收賄案19日移審。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市議員陳重文（右一）涉台智光收賄案19日移審。（記者塗建榮攝）

2024/07/19 09:23

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被查出，和友人康立錡成立「立錡雲端公司」，施壓社會局施作公托監視器系統，讓台智光辦理建置案，再由立錡公司承接下包工程，從中圖得不法利益321萬餘元，台北地檢署今依涉犯貪污、偽造文書、業務侵占等罪起訴陳重文、康立錡等7人，另指陳男飾詞狡辯、犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

至於陳重文、李慶煌等人涉台北市警局監視器專用傳輸網路費率貪污、財產來源不明部分，北檢另案偵辦中。

此案源自柯文哲市府時期，柯多次於晨會上質疑前市長郝龍斌任內所簽的台智光CCTV警用監視器合約為「怪案」，導致市府被不平等合約綁住25年；北市政風處調查合約疑點期間，與廉政署同步接獲檢舉，指有北市議員護航、圖利台智光，廉政署因此發交北部地區調查組揪弊。

檢廉偵監掌握，針對警用CCTV採購案，陳重文於議會提書面質詢前後，曾與李慶煌密集聯繫；同時間，陳的家族公司營業金流也疑有異常，因此懷疑陳重文透過妻子等人協助，利用家族公司的帳面營業金流來隱匿不明財產。

但陳重文與其妻、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍應訊時，均否認收賄或經手不明款項；台灣智慧光網負責人李慶煌也喊冤，辯稱沒有行賄。然陳無法交代近千萬元不明財產來源，經檢方向台北地院聲押禁見，北院原認陳無羈押必要，諭知200萬交保，案經抗告，北院改對陳裁定羈押禁見。

國民黨台北市議員陳重文涉圖利台智光起訴。（資料照）

國民黨台北市議員陳重文涉圖利台智光起訴。（資料照）

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