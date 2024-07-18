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弘道台北服務處第10年義賣二手衣包 即起至8/16募集

弘道基金會二手衣募集活動開跑。（弘道老人福利基金會提供）

弘道基金會二手衣募集活動開跑。（弘道老人福利基金會提供）

2024/07/18 15:05

〔記者江采蓁／台北報導〕弘道老人福利基金會台北服務處辦理二手衣義賣會的募集活動已邁入第10年，今年募集時間由即日起至8月16日止，將從10月開始進行5場二手精品義賣會活動，呼籲民眾將衣櫃中穿不到或8成新的二手衣包捐出，以衣物循環再利用的概念，不僅減輕環境負擔，更能為獨老盡一份心力。

弘道表示，每次辦理二手衣義賣會的募集活動都能收到1、2千件捐贈衣物，但在整理時也會篩選出近5成的NG二手衣，如有破損、泛黃、穿過的貼身衣物等，就不適合再次使用或義賣，因此，呼籲民眾在整理衣櫃時，可以先檢查衣物狀況，再決定是否適合捐贈，減低在運送時產生的碳成本，讓二手衣包能有效再利用，發揮最大的永續效益，也能從日常生活中就能做到聯合國永續發展目標（SDGs），實踐循環經濟的關鍵。

弘道台北服務處長鐘智馨表示，10年來已募集上萬件的二手衣物及精品包，支持弘道提供獨老服務不間斷，除向社會大眾募集二手衣包外，今年也有多家企業捐出全新的服飾、包包、鞋子及精品等，支持獨居弱勢長輩關懷計畫，達到SDGs的永續發展目標，將持續邀請相關產業共同投入社會公益，以實踐循環經濟，落實助老的公益行動。

弘道提醒，即日起至8月16日止都能捐贈二手衣包，活動資訊可洽詢弘道老人福利基金會台北服務處02-2322-1735，以及弘道官方網站查詢。

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