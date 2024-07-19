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幼兒園性侵案重創蔣萬安負面聲量爆表 好感度跌到最低

台北市長蔣萬安19日為幼兒園性侵案鞠躬道歉，並表示台北任何孩子受傷害「都是我的責任，我都應該承受」，並盡全力彌補。（記者劉信德攝）

台北市長蔣萬安19日為幼兒園性侵案鞠躬道歉，並表示台北任何孩子受傷害「都是我的責任，我都應該承受」，並盡全力彌補。（記者劉信德攝）

2024/07/19 13:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻超過20名女童，引發社會高度關注，台北市長蔣萬安也在今日（19日）首度為此案鞠躬致歉，不過此事件延燒多日，蔣萬安聲望遭到重創，負面聲量爆表。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自10日幼兒園性侵事件再度登上媒體版面至今的網路輿情數據，結果顯示，相較前任市長柯文哲、副市長黃珊珊，蔣萬安遭輿論嚴重「炎上」，總聲量累積5078則，且其負面聲量為2006則，將近總聲量的一半，是柯文哲的5.6倍、黃珊珊的4.4倍。

TPOC分析指出，蔣萬安之所以負聲量爆棚，究其原因是因民進黨籍民代批評，例如立委吳沛憶提出2點質疑，一是家長反映園方隱匿未報，二是調查期間狼師未停職，北市教育局難道不知情？

自今年1月1日以來每一週的網路輿情數據顯示，蔣萬安在這一波北市幼兒園狼師案被炎上前，每週的負面聲量約在27％左右，正聲量則為15％上下；本案近期再度被討論後，蔣的正面聲量比例跌至低谷僅剩9％，負聲量則攀升至36％，好感度更來到今年以來最低點，僅剩0.25，相較前2週的1.22、0.48可謂慘跌。

TPOC認為，究其原因，恐怕也與他一再強調上任後第一次接獲通報是在2023年7月，當時就已做出處置，卻未回應外界的質疑，事發超過1年，仍未向外界釋疑而遭輿論抨擊。

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