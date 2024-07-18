埔里「美人腿公主」選拔挨批物化女性 主辦單位、活動代言人高曼容回應了

茭白筍外型因修長與潔白無瑕，而有「美人腿」之稱，也成為埔里農會產品名稱。（記者佟振國攝）

2024/07/18 15:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮農會今年9月將舉辦「美人腿公主」選拔，協助行銷在地特產茭白筍，南投縣議員沈夙崢昨（17）日質疑拿女性身體部位進行評分是物化女性，今（18）日持續引發熱議。

主辦單位埔里農會總幹事江林瑤表示，茭白筍特色是修長潔白，美腿競賽僅是一部分，重點仍視參賽者整體儀態與產業行銷理念；曾參與「美人腿公主」選拔的選美冠軍高曼容也認為活動特色是健康、青春、活潑，也著重為地方觀光產業行銷，盼外界勿以有色眼光看待。

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埔里鎮農會2007年起連續10年舉辦「美人腿公主」選拔，因故停辦2年，2019年復辦，但隔年又因疫情停辦4年，將於今年9月復辦，並以「尋找『茭』點女神」為活動宣傳主軸，已開始受理報名至8月底。

縣議員沈夙崢在個人臉書PO文質疑主辦單位限年滿16歲、未婚女性，報名須附自拍穿著短褲、短裙影片，甚至以「美腿」作為評分標準，絲毫沒有性平意識，也是物化女性。

PO文一出持續引起網友熱議，有人表達支持，認為都什麼時代了，還用這種宣傳方式，用搏眼球方式物化女性不可取，要宣傳地方產業，真的可以用其他方法；也有網友批評難道吃飽太閒，是否也要關注各家職棒啦啦隊女孩，美人腿公主就是看腿，不要什麼都扯物化女性，同理選美也是在物化女性，以後猛男就不能露大肌肌拍月曆，健美比賽也不能辦，因為同樣對男性的身體部位進行評分，也是物化男性。

埔里農會總幹事江林瑤表示，埔里茭白筍的外觀特色就是潔白修長，才有「美人腿」稱號，舉辦選拔活動目的主要是為地方產業宣傳，美腿競賽只是其中一部分，重點仍是要看參賽者整體儀態、口條，以及對地方產業的認識與宣傳行銷理念。

先前獲印度Miss Glam World選美比賽冠軍的高曼容，2013年也以16歲之齡參加「美人腿公主」選拔獲第3名，高曼容認為，這項比賽提供很多機會與舞台給女性朋友，比賽目的也以代言與行銷產業為主，評分選拔絕不只看外表，更著眼才藝與如何行銷在地產業，至於穿短褲、短裙是否物化女性，盼外界勿以有色眼光看待，且活動的尺度是走健康、青春、活潑，絕不是過度裸露身體重要部位。

沈夙崢也回應表示，國人的觀念應與時俱進，落實性別平等，希望縣府勿以官方立場帶頭物化女性，有人可能認為茭白筍選拔賽過去將女性當成一件物品擺在抬面上，去評分其身體任一部位是正常的，但隨著觀念進步與強調身體自主權，尊重每個人的身體觀念下，就更不應該大張旗鼓的去評斷女性身體部位，甚至用評分標準來舉辦活動。

沈夙崢強調，個人樂見農特產品推廣，應該有更多、更好、更完善、更多元的方式去行銷，針對有人在其粉專留言，有些言論歧視或物化女性的字眼，不就正好反映了我們需要多多加強性平教育觀念，且官方不應淪為物化女性幫凶，從比賽中應強調農特產品特色、標準，或是納進更多性平觀念，並非只對女性來品頭論足。

埔里鎮是全國最大的茭白筍產區。（記者佟振國攝）

埔里鎮農會訂今年9月舉辦「尋找茭點女神」活動，選拔茭白筍等農特產品代言人。（記者佟振國攝）

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