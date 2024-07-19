男搭機5小時不吃不喝 海關攔查驚見1千多克黃金塞直腸

印度航空航空1架從沙烏地阿拉伯飛往印度航班，機上1名男乘客全程拒絕食用任何餐點，待降落後該男子遭海關攔查，查出他在直腸內藏1000多克黃金，價值超過691萬盧比。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2024/07/19 13:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空1架從沙烏地阿拉伯飛往印度德里航班，機上1名男乘客全程約5小時拒絕食用任何餐點，機長聞訊即刻向空中交通管安全單位通報異狀，待降落後該男子遭海關攔查，經訊問他才承認在直腸內藏有1千多公克黃金，價值超過691萬盧比（約新台幣270萬），他也因涉嫌走私黃金被海關人員當場逮捕。

綜合外媒報導，印度航空指出，不具名男子日前搭乘AI 992航空從沙烏地阿拉伯吉達飛往印度德里，全程5.5小時飛行途中卻拒絕食用任何餐點，包括茶、水、食物，空服員將此特殊情況轉達機長，機長隨即向空中交通管制安全單位通報乘客異狀。

請繼續往下閱讀...

待航班降落德里機場後，海關預防小組對該男子展開監控，待他準備通過海關時攔查，經詳細盤問男子才坦承，他用4個橢圓形膠囊將黃金藏入直腸非法走私進入印度；當地海關人員透露，從男子身上搜獲約達1096.76公克黃金，價值超過691萬盧比（約新台幣270萬）。

報導提到，空服員被指示須密切觀察，機上乘客是否在飛行途中不進食或飲用飲料情況，因此舉可能顯示企圖走私隱藏物品。印度當局表示，針對這起事件已立案展開調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法