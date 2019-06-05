戴上廚師帽「加冠」 弘光食科系畢業生秀麵包手藝

2019-06-05 12:07

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學食品科技系烘焙組首次舉行加冠禮！50位學生在畢業前夕秀手藝，舉辦烘焙成果展，製作10大類麵包，邀請老師及親友等品嚐驗收，師長並首次為學生戴上廚師帽「加冠」，勉勵學生畢業後在職場發揮所學；其中，馬來亞西學生熊雲嘉的父親特別搭機來台參與女兒的畢展，對女兒及同學做的麵包讚不絕口，笑稱「每一種都好吃，很棒」！

民生創新學院院長林麗雲表示，學生展示的麵包作品代表4年來學習成效，從麵包的裝飾、外觀看起來都有專業水準，勉勵學生畢業展開另一個階段，進入職場要有團隊合作、吃苦耐勞的精神，憑著學到的技術好好發展。

指導老師楊智偉指出，為了讓學生展現手做麵包功力，這學期一開學便分組練習製作，並分成法國麵包、德國麵包、天然酵母麵包、歐式麵包、甜麵包、日式果子麵包、義大利麵包、西點蛋糕、三明治、藝術麵包共10組，首次舉行畢業成果展，學生分工合作做出很棒的作品。

學生為了成果展，前一天晚上就開始分組製作，來自馬來西亞的熊雲嘉說，在馬來西亞曾學了一年的烘焙基礎，就讀弘光科大，四年來烘焙技術更精進，畢業後想至新加坡就業，再回國開店。

熊雲嘉的父親特地搭飛機來台參加女兒的畢業成果展，他豎起大拇指比「讚」說，女兒及同學製作的麵包，吃起來味道都很棒，期許女兒未來成為一個頂級的糕點師傅。

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