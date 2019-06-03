普通高中轉念美髮系學技術 弘光大一生加倍努力首戰國際賽奪冠

2019-06-03 15:00

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學美髮造型設計系大一學生王品閎，在2019年HBC國際盃美業技藝競賽中，從各國好手中脫穎而出， 勇奪國際標準冷燙動態組冠軍，王品閎高中就讀普通科，原本對美髮一竅不通，上大學後靠著努力鍛鍊技術與老師指導，首次參加大型比賽就奪冠，他謙虛地說，「比賽時很緊張，手抖不停，沒想到打敗其他好手，真的很意外」。

王品閎說，高中時不知自己興趣在哪裡，所以就讀普通科，大學原本有意唸金融相關科系，但父親認為台灣很欠缺技術人員，選擇金融科系不見得可勝過國立頂尖學生，但學美髮技術便有一技之長，也不會被人工智慧取代，後經家人協助在學測後到美髮店打工，利用時間向助理、設計師學習基本概念，逐漸覺得念美髮學技術也挺不錯的，才捨棄金融科系，決定走入美髮業。

王品閎說，因沒有美髮底子，一開始上課很擔心跟不上，再加上容易緊張，所以放學後比別人更努力，每天至少練習4個小時，順利拿到美髮丙級證照、通過學校畢業門檻檢定後，為了證明苦練成果，報名第一場與國際選手同場較勁的大型比賽。

他說，比賽時手一直抖，連捲子都拿不起來，上千人同場競技，一開始有點畏懼，甚至緊張到一度找不到選手位置，還好比賽開始就逐漸將練習時的手感找回來，專注的在作品操作上，提早10分鐘完成作品，聽到會場主持人宣布冠軍名字時，自己根本不敢相信，當時在場觀賽的父母，也興奮地尖叫喝采。

王品閎說，比賽時注意老師平常交代的細節，如上捲時橡皮筋綁法或髮片厚薄度等，每個環節皆到位，才讓自己打敗其他選手，經過這次比賽變得更有信心，未來想再挑戰編髮或包頭等其他造型比賽，證明只要努力也可以有好成績、好技術。

美髮系助教王羿淩表示，王品閎剛開始上課操作時，因毫無基礎，手法令人捏把冷汗，但他自律性強，也很努力學習，常透過手機通訊軟體跟師長討論技術問題，大一上學期就考取丙級美髮師證照，能力不輸其他技優學生。＃

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