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苗客減班竹市香山通勤族喊苦 議員諷高虹安忙出庭忘記交通承諾

因苗栗客運4月起減班，新竹市香山通勤族苦不堪言，常等公車超過1小時，市議員林盈徹酸高虹安疲於出庭，對香山的交通承諾早忘光光。（資料照）

因苗栗客運4月起減班，新竹市香山通勤族苦不堪言，常等公車超過1小時，市議員林盈徹酸高虹安疲於出庭，對香山的交通承諾早忘光光。（資料照）

2024/04/12 12:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹接獲香山居民多次陳情指出，因竹科園區效應，香山區成為東區、北區外，年輕工作人口移居選擇，但大眾交通建設緩慢也一直被通勤族詬病。苗栗客運日前宣布，4月起減少往返桃竹客運班次，更令香山居民苦不堪言。而市長高虹安上任前曾提出要對香山交通有整體規劃，但至今毫無進展，他諷高虹安可能因頻繁出庭，早已忘記對香山的交通承諾。

林盈徹提到，香山居民反映，苗栗客運公告4月份起減少數條公車路線班次，其中兩條延中華路行駛行經中隘、內湖的5801、5807公車，是南香山長輩往返市區重要的交通工具。苗栗客運減少班次、間距拉長，南香山地區長輩進出市區，都要等候公車超過1小時以上，甚至更久，對通勤族影響很大。

對此，交通處表示，5801、5807皆是交通部管轄的公路客運路線，去年桃竹竹苗4縣市已呼籲交通部應協調業者持續營運，確保民眾乘車權益；今路線減班，市府事前未接獲通知，初步向客運業者了解，主要是因司機缺工，人力無法調度，故針對運量較低路線及班次進行檢討，呼籲交通部趕緊協助業者穩定司機人力，正視民眾乘車權益。

另市府針對業者經營困境與司機缺工情形，也調高公車合理營運成本，並補助司機薪資每月5000元，藉此穩定市區公車正常營運。

苗栗客運減班，衝擊香山居民交通權益，林盈徹也呼籲，高虹安不要忘記選舉前對香山交通建設的承諾。選前她以市長候選人身分來香山舉辦基礎建設座談會時，曾表示會「積極推動以大數據評估各路線班次運量最佳化，如為民眾就醫或日常必要通行的路線班次，找出最經濟合適的車體大小，以市府預算保障香山民眾基本行的權利。」

林盈徹說，從3月份起密集出庭的高虹安，顯然已無心市政，更別說曾經提過的香山交通規劃承諾。

此外，選後高虹安出席桃竹竹苗區域治理平台首長會議，號稱通過18項合作提案，4縣市首長齊心爭取390萬民眾乘車權益，聲稱「不要讓民眾有月票，卻沒有車可搭」，但事實是香山地區搭乘公車民眾從高上任後，變成「有車票，卻要等更久的車！」感嘆高虹安選前、選後對改善香山大眾運輸承諾與誇耀政績，已破滅形同一場空。

因苗栗客運4月起減班，新竹市香山通勤族苦不堪言，常等公車超過1小時，市議員林盈徹酸高虹安疲於出庭，對香山的交通承諾早忘光光。（林盈徹提供）

因苗栗客運4月起減班，新竹市香山通勤族苦不堪言，常等公車超過1小時，市議員林盈徹酸高虹安疲於出庭，對香山的交通承諾早忘光光。（林盈徹提供）

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