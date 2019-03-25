創作跨時空造型 弘光學生街頭快閃秀

2019-03-25 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學邀請英國倫敦時尚學院到校上課與交流，今年則以復古穿越時代為主題，36名美髮造型設計系與化妝品應用系學生上課3天，即以「快閃」行動秀出成果展，6個不同時期英倫風格造型「穿越時空」至現代台中街頭，學生從弘光搭公車到市政府、大遠百、新光三越附近，獨特造型，吸引民眾目光。

弘光科技大學美髮系主任王曉芬表示，弘光去年首次邀請倫敦時尚學院到校交流，獲得熱烈迴響，兩系16位學生去年9月也遠赴英國短期上課，學習國際最新、最流行的整體造型。今年再度請該學院到3位老師及4位學生到校技術交流。

英國老師將課程內容設定為學生發現時間旅行的秘密，穿越時空把當時文化、服裝帶回自己的年代，如英國16世紀的伊麗莎白、18世紀法國皇后瑪麗安東妮、英國維多利亞時代，到20世紀的新藝術運動、早期的好萊塢影視穿著及1970年代的華麗搖滾風格等。

學生透過3天密集課程，發揮創意，創作出穿越時空、中西的時尚風格，6名學生分乘3輛公車前往市府廣場，進行3分鐘快閃走秀，再沿人行道走到百貨公司前，沿途吸引民眾拍照，直說「好酷」，甚至外國遊客也豎起大姆指稱讚。

妝品系大二學生吳婉儀說，學校難得開設「倫敦時尚學院課程」，連續兩年爭取參與，去年以電影特效裝為主，今年則以復古穿越時代為主題，英國老師示範西方各時期妝髮，注重細節，讓學生發揮創意，自己動手操作。

美髮系大二學生趙文萱說，不是每個人都能去英國學習，集體創作街頭快閃秀成果，看到路人驚訝及肯定的目光，是很棒的經驗。

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