太閃了！10000顆鑲鑽造型 華麗奪冠

2019-05-08 17:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕閃亮亮！足足用了10000顆鑲鑽點綴造型，就像是手遊女主角般的夢幻登場，建國科大美容系學生蔣正中，以細膩手法展現白色優雅風情，擊敗來自各國好手，拿下國際美容美髮大賽的創意整體設計冠軍。

蔣正中指出，貼鑽看似簡單，但其實不然，因為要在蕾絲上貼鑽，專用膠才能黏得牢，但是缺點是無法速乾，造成在貼鑽過程中，容易出現霧化的情況，光是霧化丟掉的鑲鑽就有5000顆，每丟掉一顆，就是增加成本，心都在淌血。

蔣正中設計的造型，展現純白的優雅，以雪梨歌劇院的風帆造型為靈感，但要把白色風帆語彙融入造型，就要用鐵絲勾勒，才能讓柔軟布面挺立起來，包括微小的葉片點綴，也都要用鐵絲來支撐。

建國科大美容系主任蕭蓉禎表示，國際美容美髮大賽舉辦第35屆，今年在馬尼拉登場，共有1500多位好手參賽，該校美容系成績亮眼，除了蔣正中奪冠軍以外，陳姵雯榮獲創意整體設計組亞軍，鍾筑君季軍，施姵吟為甲片貼鑽設計冠軍。

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