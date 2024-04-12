竹縣投6522萬 今年增設220支充電樁

新竹縣政府已經發包，要在今年底之前完成全縣13鄉鎮市的電動車充電樁加「樁」220支計畫。（記者黃美珠攝）

2024/04/12 08:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應電動車用戶增加，新竹縣政府交通旅遊處近期剛發包，將投入6522萬，在今年底前於13鄉鎮市公有停車場（格）增設220支的電動汽車充電樁。其中186支慢充槍主要建置在市區，34支快充槍則優先評估設在鄰近交流道附近，結合智慧停車服務，讓電車駕駛透過手機APP或網頁就能查找到在哪裡可以有充電服務。

縣府交旅處表示，前述增設的充電樁詳細建置地點還會再和地方、廠商等做確認，但因慢充槍約需費時6到8小時才能充飽電力；快充樁要讓電車電力從0％到80％預估需充電半小時，所以原則上慢充槍設在市區，快充槍裝在靠近交流道處。

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交旅處統計，去年底縣內掛牌的電動車高達2830輛，是全台非6都最多電動車的縣市，但全縣僅有26支公共充電樁分布在竹北、竹東、新埔以及寶山4個鄉鎮市。

他們去年在縣府東側停車場試辦2支免費充電樁供洽公者使用後反應不錯，後續也爭取到交通部公路局「前瞻基礎建設綠能建設公共充電樁建置計畫補助」，獲核定由中央金援5000多萬，加上縣款，共有6522萬可以新設220支充電樁，上個月底已發包出去，將由華城電能科技（股）公司建置和維運。

目前全縣路邊和路外停車場的汽車格共有1萬7581個，近6成8都在竹北市，高達1萬1949格。竹東其次、有2265格，其他11個鄉鎮都低於850格，峨眉最少僅有55個車位，所以對充電樁的需求也以竹北最大。

因此在這波增設計畫中，竹北一口氣申請加裝慢充樁101支、快充14支。竹東也要增設42支慢充和6支快充。其中就快充部分，竹北、竹東是縣內唯二爭取裝設最大功率180仟瓦快充樁的鄉鎮市，竹北要求裝4支，竹東則要2支。

湖口是全縣停車位第3多的鄉鎮，這次申請增加慢充13支、快充2支。人口也急遽成長中的新豐則要加設快充和慢充各2支。

作為竹北衛星鄉鎮的芎林，這波爭取7支慢充和2支快充。新埔則提出4支慢充和快充2支。橫山申請3支慢充和4支快充。

關西、尖石、北埔、峨眉、以及五峰5個鄉鎮都沒有申請快充，但慢充各自要求加裝5支到2支不等。至於寶山僅爭取新裝2支快充，是全縣唯一沒申請增加慢充的鄉鎮。

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