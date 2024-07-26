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中南部續防豪雨以上強降雨 吳德榮：慎防災情加劇

「凱米」颱風持續遠離，氣象署於上午8點半解除颱風警報，氣象專家指出，預估今日中南部持續有豪雨以上等級的強降雨，需慎防壓垮駱駝最後稻草，使災情加劇。（圖擷取自中央氣象署）

「凱米」颱風持續遠離，氣象署於上午8點半解除颱風警報，氣象專家指出，預估今日中南部持續有豪雨以上等級的強降雨，需慎防壓垮駱駝最後稻草，使災情加劇。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/26 08:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」颱風持續遠離，氣象署於上午8點半解除颱風警報，氣象專家指出，預估今日中南部持續有豪雨以上等級的強降雨，需慎防壓垮駱駝最後稻草，使災情加劇。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，「凱米」登陸大陸後，螺旋雨帶也已減弱逐漸消散，不過其外圍環流的暖溼西南風，受地形抬升而產生的強回波消消長長。截至5時累積雨量圖顯示，西南部山區仍有明顯降雨，雨勢已比昨日減緩。

吳德榮表示，今日颱風外圍環流的暖溼西南風，受地形抬升、持續在迎風面的中南部山區帶來豪雨以上等級的強降雨，雖然雨勢已較昨日減緩，但由於前2日山區已累積大量降雨、土石飽和，慎防其成為壓垮駱駝的最後一根稻草，使災情加劇。至於新竹以北及東半部則轉為多雲、偶有局部短暫陣雨的機率。今日北、東也將轉熱，氣溫明顯回升。

吳德榮提到，明日南部有局部陣雨，大氣仍不穩定，午後強對流擴展至其他地區，仍有局部大雷雨發生。至於下週日至週四天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。

吳德榮也指出，下週一、二另有熱帶低壓靠近，可能帶來模擬的改變，但不同模式差異大，仍有不確定性，需持續觀察。

「凱米」颱風持續遠離，氣象署於上午8點半解除颱風警報，氣象專家指出，預估今日中南部持續有豪雨以上等級的強降雨，需慎防壓垮駱駝最後稻草，使災情加劇。（圖擷取自中央氣象署）

「凱米」颱風持續遠離，氣象署於上午8點半解除颱風警報，氣象專家指出，預估今日中南部持續有豪雨以上等級的強降雨，需慎防壓垮駱駝最後稻草，使災情加劇。（圖擷取自中央氣象署）

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