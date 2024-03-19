新北行動治理板橋場 議題聚焦板殯噪音影響、回饋金發放等議題

新北市長侯友宜啟動新北市29行政區行動治理座談會，今（19）日在板橋區舉行行動治理。（記者黃子暘攝）

2024/03/19 18:21

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜啟動新北市29行政區行動治理座談會，今（19）日在板橋區舉行行動治理，席間議題聚焦於新北市立殯儀館（簡稱板殯）對周邊環境影響、殯葬回饋金發放方式等，席間也討論公有停車場內設置充電樁、電桿下地、道路瓶頸打通、污水接管等建設問題。侯友宜說，板橋有眾多建設進行中，對於里長反映的種種問題，要全力推動或改善。

針對板殯對周邊環境影響問題，市府殯葬管理處表示，已定期會同環保局及警察局進行聯合稽查，並針對殯儀館周邊的殯葬禮儀服務業加強宣導降低音量及維護環境品質，館內也採用環保金爐，並於今年1月設置隔音牆；至於里長關心殯葬回饋金的發放方式，殯葬處表示，「殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」已依據里長建議完成修正草案，現已提報法制局審議，後續將提報市政會議、議會審議。

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里長提案應於公有停車場內設置充電樁，交通局回應，將完成江翠段102地號等周邊多處停車場充電樁裝設，並研擬全市交通局轄管的公有停車場設置2%充電樁格位與電力改善方案。

市府對於電桿下地進度回應，今年預計可進場施作大仁街、中正路325巷、瑞安街31巷等5處，其餘地下化案件則持續辦理中；至於中正路135巷、183巷瓶頸打通案，3、4月將召開設計審查會議，預計今年可進場施作；污水接管部分，民生路三段29巷、文化路二段124巷等4處今年將進場施工，其餘里長提出的接管案件持續辦理中。

民政局長林耀長表示，自2019年市長行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件共542件，至今已解除列管495件，執行率達91.3%。

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