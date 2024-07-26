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雨彈狂炸！台中海線多處淹水 清水里長背2長者撤離

南社里長崔惠國涉水背出二名行動不便長者撤離。 （民眾提供）

南社里長崔惠國涉水背出二名行動不便長者撤離。 （民眾提供）

2024/07/26 08:22

〔記者張軒哲／台中報導〕凱米颱風過境，雨炸全台，今日清晨台中依舊大雨滂沱，海線地區昨日深夜傳出淹水災情，沙鹿有超商門市進水，清水南社里低窪處成為水鄉澤國，一戶民宅水淹及膝，里長崔惠國背出二名行動不便長者撤離。由於上午雨勢持續，台中市多處塞車，中清路交通壅塞，網友大嘆上班會遲到。

沙鹿區中山路與沙田路昨晚陸續出現街道積水情況，中山路、日新街與沙田路，7-11鹿心門市旁的鎮南路二段都出現積水，甚至淹入超商。

南社里多處淹水，崔惠國一夜難眠，昨晚與一名壯漢協助將兩名長者夫妻從淹水的家中背出，到長者親戚家過夜。崔惠國說，淹水路段包括南社路100號周邊、南新路118-5（含運五周邊）、南社路301巷、信義路8號、南社路275-1號、鰲峰路161巷50號周邊、民族路二段288巷5弄、南社路民族路一段口等，請民眾避開淹水路段。

另外，海線清水區和睦路二段與舊庄路口，往國道四號甲南及神岡方向，今晨因邊坡土石流失，被沖至車道，行駛車輛民眾要多加注意。大甲區經國路上多處路樹倒路中，市議員李文傑獲報後，通報相關單位處理。

清水區和睦路二段與舊庄路口，土石被沖至車道。（民眾提供）

清水區和睦路二段與舊庄路口，土石被沖至車道。（民眾提供）

台中市26日清晨雨勢仍未停歇。（記者張軒哲攝）

台中市26日清晨雨勢仍未停歇。（記者張軒哲攝）

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