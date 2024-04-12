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中興新村瀑布蘭開花了！ 粉嫩花串迎賓到下旬

中興新村光明二路的天宮石斛蘭就長在行道樹的樹幹上，兩者共生共榮。（記者陳鳳麗攝）

中興新村光明二路的天宮石斛蘭就長在行道樹的樹幹上，兩者共生共榮。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/12 12:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村的天宮石斛蘭悄悄開花了！因粉嫩嬌羞花串如瀑布般飛瀉而有「瀑布蘭」別稱的她們，今年比去年早開了5、6天，已有識途老馬前來賞花拍照，義務園丁莊錦江表示，今年花期應可持續到下旬，但若下雨花期可能就會縮短。

近40年前喜歡蒔花植草的莊錦江，嘗試將天宮石斛蘭種在光明二路行道樹芒果樹的樹幹，想不到長得非常好，激勵他每年分植小苗到其他行道樹上，如今不只光明二路，連光明三路都種了很多俗稱「瀑布蘭」的天宮石斛蘭，近幾年每到了4月的開花期，中興新村瀑布蘭即吸引愛花者前來。

87歲義務園丁莊錦江每天要花4個小時照顧石宮石斛蘭，澆水之外，修剪枝葉，或幫長得不好的花串找病根，他說，每年開花期不只社區可享受美景，還能招來愛花同好者一同賞花，多年來已交了很多好朋友，花期一到，就是老朋友相會的日子。

莊錦江說，今年天氣比較暖和，天宮石斛蘭比去年早開花，目前開了4、5成，兩條路上萬朵的石斛蘭小花，讓人看了目不暇給。預估到下週六、日都還是極佳的賞花期，若沒有大雨來攪局，本月下旬應還能一睹嬌羞小花串們的風采。

天宮石斛蘭在安靜的街道上悄悄地開花。（記者陳鳳麗攝）

天宮石斛蘭在安靜的街道上悄悄地開花。（記者陳鳳麗攝）

石宮石斛蘭花朵嬌小可愛，花色粉嫩。（記者陳鳳麗攝）

石宮石斛蘭花朵嬌小可愛，花色粉嫩。（記者陳鳳麗攝）

南投市中興新村光明二路、三路的瀑布蘭（天宮石斛蘭）開花了，粉嫩花串如瀑布飛瀉。（記者陳鳳麗攝）

南投市中興新村光明二路、三路的瀑布蘭（天宮石斛蘭）開花了，粉嫩花串如瀑布飛瀉。（記者陳鳳麗攝）

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