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越南移工為錢色誘同鄉擄人致死！埋屍雲林甘蔗園 5嫌聲押

雲林地檢署指揮專案小組在甘蔗園開挖尋找遭殺害埋屍的武氏移工。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署指揮專案小組在甘蔗園開挖尋找遭殺害埋屍的武氏移工。（雲林地檢署提供）

2024/04/12 12:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕越南籍移工黎氏等5嫌疑覬覦同鄉武氏家中錢財，竟涉嫌設局色誘，將武氏從桃園誘騙到雲林後，強行押上車載到工寮囚禁，並透過視訊向武父勒贖，得手近2億越南盾（約台幣24.5萬元），仍將武氏囚禁並以衛生紙塞住嘴，導致其死亡，竟棄屍掩埋在褒忠一處甘蔗園，雲林地檢署複訊後，以涉擄人勒贖且故意殺人罪，有串證、逃亡之虞聲請羈押。

雲林地檢署本月9日接獲桃園市政府警察局中壢分局報請指揮偵辦越南移工武氏（24歲，男）遭勒贖且疑似遭殺害案件，雲林檢方指揮專案小組調閱相關資料，鎖定嫌犯所在地後，10日將越南籍移工黎氏（男，31歲）、阮氏（女，35歲）、黃氏（男，35歲）、武維（男，27歲）及國人許男（26歲）等5嫌拘提到案。

檢方指出，黎、阮為男女朋友，阮氏在網路結識來台工作的同鄉移工武氏，知道其家中有錢，竟策劃擄人勒贖，在今年3月初先由阮氏將武氏由桃園誘騙到斗六，隨即黎等人將他強押上車，載到四湖一處工寮囚禁，並透過視訊方式要求武的父親支付贖金，武父支付近2億越南盾後，黎氏等人竟未將武氏釋放，反而將他強押到褒忠一處汽車旅館囚禁，意圖再勒贖更多贖金，囚禁期間以衛生紙塞住武的嘴巴，再以膠帶封住眼口鼻，避免他呼叫求救，沒想到造成武氏死亡。

檢方表示，黎氏等人知道武氏死亡，竟還將其遺體棄屍掩埋在褒忠一處甘蔗園內，由於面積廣大，黎嫌等人無法指出正確位置，檢方透過雲林縣府聯繫平台合作的營造廠商出動挖土機在10、11日大規模開挖，終於在11日下午發現一具遺體，經指紋比對確定為武氏。

檢方訊後，以黎氏等5嫌涉擄人勒贖且故意殺人罪，且有勾串滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押。

雲林地檢署指揮專案小組在甘蔗園開挖尋找遭殺害埋屍的武氏移工。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署指揮專案小組在甘蔗園開挖尋找遭殺害埋屍的武氏移工。（雲林地檢署提供）

警方前往拘提黎嫌等5人。（雲林地檢署提供）

警方前往拘提黎嫌等5人。（雲林地檢署提供）

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