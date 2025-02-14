俄無人機擊中車諾比核電廠 防輻射外洩「石棺」防護罩冒火

聯合國核安監督組織國際原子能總署（IAEA）發文公布，車諾比14日凌晨遭俄國無人機擊中冒出火光畫面。（法新社）

2025/02/14 18:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，一架俄羅斯無人機前夜的攻擊行動，導致1986年曾發生嚴重核災的車諾比核電廠，防止輻射外洩的掩體嚴重受損。

當年的車諾比核電廠核災，是迄今全球最嚴重的民用核設施災難，當時發生爆炸的4號反應爐在事發後，一直由一層被稱為「石棺」的龐大鋼筋混凝土結構包覆，以防輻射持續外洩。

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根據澤倫斯基說法，這場在13日深夜到14日凌晨進行的攻擊，俄國一架攜帶高爆彈頭的無人機，擊中4號機反應爐防護罩，引發火災，目前火勢已被撲滅。

他在社群媒體發文，貼出防護罩被擊中瞬間冒出猛烈火光的畫面。他說，「目前輻射值並未上升，我們還在持續監測」，但初步評估顯示，防護設施「顯著」受損。

聯合國核安全監督組織「國際原子能總署（IAEA）」表示，消防安全人員在事件發生後數分鐘內就因應處理，未傳出人員傷亡，廠區內外輻射值都正常、穩定。該署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）說，該署保持「高度警戒」，此事「不容掉以輕心」。

此事發生在慕尼黑安全會議（MSC）14日起在德國召開，攸關烏俄戰爭可能的終戰方案。澤倫斯基批評，「在當今世界，只有俄羅斯會攻擊這類設施、佔領核電廠，完全不顧後果地發動戰爭」，這起攻擊顯示，俄國總統普廷「肯定並不準備要談判」。

針對烏克蘭的指控，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）14日回應表示，俄國不會攻擊核設施，「任何這類宣稱都與事實不符，俄國軍隊不做這種事」，至於有關車諾比核電廠被擊中一事，俄方沒有「具體訊息」。

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