撕票埋屍雲林甘蔗園！越南移工情侶設局擄贖同鄉 5嫌收押禁見

越南籍移工24歲武男遭同鄉設局擄人勒贖殺害，埋屍在甘蔗園，檢警以怪手開挖2天才找到其大體。（雲林地檢署提供）

2024/04/12 22:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕逃逸越南籍移工黎男與女友阮氏，夥同4名友人，涉嫌設局擄走同鄉武男囚禁，並向武男父親勒贖2億越南盾得手，食髓知味想再勒贖，以衛生紙塞住武男嘴巴，並用膠帶封住眼口鼻囚禁在汽車旅館內，造成武男死亡，並埋屍在雲林一處甘蔗園；雲林地檢署指揮雲林、桃園警方等單位逮捕黎男等5嫌，訊後聲請羈押，雲林地方法院今天晚上裁定5人羈押並禁止接見、通信。

檢方指出，黎男與阮氏為男女朋友，阮氏在網路結識來台工作的同鄉移工武男，知道其家中有錢，在今年3月初先由阮氏將武男由桃園誘騙到斗六，隨即黎等人將他強押上車，載到四湖一處工寮囚禁，並透過視訊方式要求武的父親支付贖金。

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武父支付2億越南盾後，黎男等人竟未將武氏釋放，反而將他強押到褒忠一處汽車旅館囚禁，意圖再勒贖更多贖金，囚禁期間以衛生紙塞住武男的嘴巴，再以膠帶封住眼口鼻，避免他呼叫求救，沒想到造成武男死亡，黎等人竟將武男埋屍在褒忠一處甘蔗園，因範圍廣大，檢警僱請挖土機開挖2天才找到武男大體。

雲林地檢署訊後，以黎等5嫌涉擄人勒贖且故意殺人罪，有串證、逃亡之虞聲請羈押；雲林地方法院指出，黎男坦承擄人勒贖，但否認擄人勒贖而故意殺人；阮氏及黃男、許男3嫌坦承妨害自由，否認擄人勒贖。

法院表示，5嫌多次供詞都不同，又有共同將武男埋屍在甘蔗園的滅證情形，加上還有一名共犯「阿江」未到案，犯嫌有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。

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