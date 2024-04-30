毒犯太嗨當蜘蛛人 神智不清跳樓落網

圈圈中的李姓毒犯太嗨當起蜘蛛人，大街上攀爬廣告想闖空門。（記者蔡彰盛翻攝）

2024/04/30 09:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蜘蛛人落網？新竹市毒品人口李男日前嗑藥後，攀爬遮雨篷企圖闖空門，路過民眾發現報警，還以為他想跳樓自殺，警方趕到將跌落路面的李男逮捕時，李男口袋突然掉出3包毒品，這下蜘蛛人就算再會飛簷走壁，也難逃警方法網，全案依毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

新竹市警局第一分局北門派出所日前接獲報案，指中央路有民眾疑似想輕生跳樓。警方趕到現場了解，查證後發現是嫌疑人攀爬房屋二樓遮雨棚，行徑相當大膽欲入內行竊，遭人發現有如蜘蛛人般，企圖從二樓徒手攀抓遮雨棚懸空擺盪，惟重心不穩不慎跌落在路上後，立即逃逸。

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警方隨即循線擴大追查並積極比對後，確認嫌疑人衣著、特徵及逃逸方向，同時由影像中辨認出嫌疑人應為轄內治安顧慮人口，迅速分析研判加上平時針對治安顧慮人口的掌握，隨即在附近巷弄發現嫌疑人閒晃。

經員警到場盤查，發現李姓嫌疑人語無倫次且神智不清，並且對於從二樓遮雨棚跳到路面情事，均恍神無法交待清楚，幸好李男跳樓時沒有受傷，但他語無倫次且神智不清，讓警方感到懷疑，將李嫌帶返所保護管束時，嫌犯口袋中突掉出毒品咖啡包3包，員警即依違反毒品危害防制條例逮捕法辦。

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