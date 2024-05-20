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嘉縣消防猛男穿25公斤裝備挑戰16蹲 帥暈網友本尊現身

嘉縣消防猛男穿戴氣瓶、面罩等重約25公斤裝備挑戰16蹲。（嘉義縣消防局提供）

嘉縣消防猛男穿戴氣瓶、面罩等重約25公斤裝備挑戰16蹲。（嘉義縣消防局提供）

2024/05/20 19:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕男團Energy新歌掀16蹲舞蹈挑戰風潮，嘉義縣消防局第二大隊大美分隊消防員張詠翔，近日常訓後穿著重達25公斤消防裝備挑戰16蹲，影片經臉書轉傳分享，千名網友大讚留言「帥翻了」、「真猛」，還敲碗「想看本人」。

大美分隊臉書以「全套SCBA裝備16蹲挑戰」為題貼文，並上傳張詠翔常訓後穿著約25公斤SCBA裝備跳16蹲舞蹈影片，張詠翔配合歌曲節奏展現精湛舞技與俐落動作，挑戰16蹲成功。

張詠翔表示，舞蹈不僅是他的興趣愛好，也是緩解壓力的一種方式。他希望通過這次的挑戰，讓更多人看到消防隊員在工作之外的多面性，並藉此機會向大家傳達積極向上的生活態度及消防的正能量。

縣消防局表示，張員平時在分隊執行救災救護勤務外，也辦理防火防災宣導、住宅警報器安裝宣導等預防業務，去年曾獲選為嘉義縣消防農民曆猛男；此次在分隊救災演訓完畢後，穿著全身裝備挑戰16蹲舞蹈，希望透過分隊社群平台展現消防人員不僅具備高超的專業技能，還擁有活潑外向的一面。

消防局長蔡建安表示，這段影片讓民眾看到消防人員日常生活中的另一面，未來，消防人員將繼續在救援一線上努力奮鬥，同時以多元方式與大眾互動，讓更多人了解消防工作的辛勞與付出。

張詠翔與學童進行防火防災宣導。（嘉義縣消防局提供）

張詠翔與學童進行防火防災宣導。（嘉義縣消防局提供）

張詠翔辦理分隊防火宣導等業務。（嘉義縣消防局提供）

張詠翔辦理分隊防火宣導等業務。（嘉義縣消防局提供）

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