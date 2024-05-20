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女撿手機墜樓亡！租屋處搜出槍枝、爆裂物 通緝犯男友全推給她

女子撿拾手機不慎墜樓，救護人員到場隨即實施CPR。（記者陸運鋒翻攝）

女子撿拾手機不慎墜樓，救護人員到場隨即實施CPR。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/20 18:13

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市鍾姓女子日前為了撿拾掉落的手機，與周姓男友踩上鄰居的遮雨棚，導致鍾女不慎墜落，造成其頭部重創、當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵，將其送醫搶救，仍於隔天宣告不治；警方查出，周男為妨害自由通緝犯，且在鍾女租屋處搜出改造手槍、爆裂物及安毒，詢後將周男解送地檢署歸案，並追查違禁物來源。

警方調查，30歲鍾女在中和區華福街某大樓2樓租屋，11日下午2時許，鍾女的手機不慎掉落到鄰居的遮雨棚，而31歲周姓男友正好來找她，於是2人一同從廁所窗戶爬出，踩著遮雨棚準備撿拾，但因遮雨棚過於老舊，鍾女從2樓墜落至1樓地面。

據查，周男報案後，並將手提袋棄置一旁巷弄，隨後與女友坐救護車前往醫院，但周男到院後沒多久，就自行搭車離去，而鍾女在12日凌晨2時許宣告不治。

警方在現場採證後，於鍾女租屋處搜出掌心雷改造手槍、疑似爆裂物、毒品安非他命及吸食器，且在周男丟棄的手提袋內，也發現安非他命、K他命等毒品。

據指出，警方多次聯繫周男，卻遲遲等不到他來說明，便在15日前往板橋大觀路一代逮捕周男。警詢時，周男稱手提袋的毒品及屋內的違禁品，均為鍾姓女友所有，警詢後，將周男解送新北地檢署歸案，並深入追查槍枝及毒品來源。

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