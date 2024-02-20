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「六條通」男挽不回女友卻驚動警察 學蜘蛛人竄摸乳巷仍被逮

新北市柳姓男子身背六條通緝罪名，他挽回女友不成，驚動警方，從五樓沿著寬僅1公尺的防火巷樓上樓下逃竄。（記者吳仁捷翻攝）

新北市柳姓男子身背六條通緝罪名，他挽回女友不成，驚動警方，從五樓沿著寬僅1公尺的防火巷樓上樓下逃竄。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/20 10:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市柳姓男子身背6條通緝罪名，今天凌晨在三重要挽回女友不成，警方獲報前來，他與員警談沒幾句，竟從5樓跳窗，死命攀越寬不到1公尺的防火巷逃到對面頂樓，再宛如蜘蛛人般樓上樓上竄逃，最後員警二樓雨遮有腳印、沿路追捕，發現他疑似邊逃邊丟包毒品，最後在國道邊坡草叢逮人，押解歸案、依毒品罪嫌送辦。

三重警分局今天凌晨獲報，三和路四段一間公寓內傳出糾紛，警方到場，發現一名男子在樓梯間，要盤查時，竟直接從五樓高窗戶跳出，跳到對面公寓頂樓，警方直覺男子心虛展開追捕。

警方出動10餘警力搜查，發現對面公寓走道有新鞋印，沿路發現毒咖啡包，警方循腳印搜查，一路追到案發處200公尺處中山高架橋下草叢，聽見男子哀嚎聲，發現嫌犯倒在草叢內，神情恍惚，當場壓制逮捕。

警方調查，23歲柳嫌想跟前女友談復合，要求女方開門，由於柳嫌身背6條通緝罪名，女方苦勸不聽，疑心灰意冷不開房門，柳男在樓梯間大叫，女方心生恐懼報案，柳男見警亡命逃脫。

警方除在現場查獲8包毒咖啡包，也在柳嫌租屋處起出愷他命、安非他命、殘渣袋、吸食器等證物，警方依法查扣，訊後依毒品條例、通緝等罪嫌押解歸案、移送偵辦。

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新北市柳姓男子身背六條通緝罪名，他挽回女友不成，驚動警方，從五樓沿著寬僅1公尺的防火巷樓上樓下逃竄。（記者吳仁捷翻攝）

新北市柳姓男子身背六條通緝罪名，他挽回女友不成，驚動警方，從五樓沿著寬僅1公尺的防火巷樓上樓下逃竄。（記者吳仁捷翻攝）

新北市柳姓男子身背六條通緝罪名，凌晨想挽回女友時引發爭執，驚動警方，他趁隙跳窗竄逃、涉嫌沿路丟包毒品，最後仍難逃法網。（記者吳仁捷翻攝）

新北市柳姓男子身背六條通緝罪名，凌晨想挽回女友時引發爭執，驚動警方，他趁隙跳窗竄逃、涉嫌沿路丟包毒品，最後仍難逃法網。（記者吳仁捷翻攝）

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