毒犯遇警攔停駕車逃 撞上龍井守望相助隊巡邏車釀4傷

台中市吳姓男子身上攜帶毒品遇警攔查心虛駕車逃逸，卻撞上龍井區田中里守望相助隊巡邏車，造成3名隊員和吳男都受傷送醫。（圖由民眾提供）

2024/02/19 11:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名40多歲吳姓男子，昨晚10點多駕駛自小客車，行經龍井區中華路時闖紅燈遇警攔查，吳男身上有毒品心虛加速逃逸，沒想到開了約5、600公尺，要轉進臨港東路155巷時，在巷口撞上剛好巡邏經過的田中里守望相助隊巡邏車，將車頭都撞爛，造成車上3名隊員輕傷送醫，吳男自己也受傷腳骨折，還趁機丟包3包毒品，被眼尖員警發現，警方先將他戒護送醫，待傷勢穩定依毒品罪嫌送辦。

烏日分局大肚分駐所員警，昨晚10點26分左右在龍井區中華路1段進行違規取締勤務，發現40多歲吳姓男子開車闖紅燈，員警進行攔查，吳男卻加速逃逸，員警見狀駕駛巡邏車在後尾隨，沒想到吳男在開了約5、600公尺，從臨港東路要轉進臨港東路155巷時，迎面撞上剛好巡邏到該處的龍井區田中里守望相助隊巡邏車。

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因吳男車速不慢，強烈的撞擊造成吳男駕駛的豐田自小客車，還有守望相助隊巡邏車的車頭幾乎全毀，現場零件散落一地，造成巡邏車上3名隊員受傷送醫，所幸傷勢無大礙，吳男自己也腳骨折送醫。

員警到場時，在吳男汽車旁發現丟包的海洛英和安非他命毒品，吳男坦承因身上有毒品，擔心被警方查獲才會心虛駕車逃逸，警方目前將他戒護就醫，將待傷勢穩定依毒品罪嫌送辦。

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台中市吳姓男子身上攜帶毒品遇警攔查心虛駕車逃逸，卻撞上龍井田中里守望相助隊巡邏車，強大的撞擊力造成巡邏車的車頭幾乎全毀。（圖由民眾提供）

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