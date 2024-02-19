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驚人逆轉！「供出毒品來源」未減刑 再審翻案獲賠320萬

陳男販毒判罪入監後，提再審從輕改判，因多關800多天，獲賠300多萬元。（記者鮑建信攝）

陳男販毒判罪入監後，提再審從輕改判，因多關800多天，獲賠300多萬元。（記者鮑建信攝）

2024/02/19 20:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子被控販售安非他命案，經判處徒刑10年定讞，他以供出來源卻未獲減刑提起再審，改判6年確定後，但服刑已超過，因而聲請刑事補償，高等法院高雄分院調查，陳男被多關802天，判決獲賠320萬8千元。

判決書指出，2011年5月至6月，陳男在高雄等處，涉嫌販售第2級毒品安非他命，予以高姓、陳姓男子等人共8次，其中7次價格500元至1500元，另1次為4000元，被高雄高分院依違反毒品危害防制條例，各處3年7月至3年10月不等徒刑，併執行10年，他不服上訴最高法院被駁回定讞後入監服刑。

陳不服判決提起再審，他有供出毒品來源，並因而查獲及判罪確定，應有毒品危害防制條例第17條第1項之適用，請求酌減刑度等語。

高雄高分院調查，男陳在2011年7月20日，指曾姓男子賣毒給他，但曾被判決有罪定讞是在陳判刑確定之前，因此未獲減刑，依憲法法庭憲判字第2號判決意旨，依法減輕其刑，其中7罪各處徒刑1年3月至1年5月不等、另1罪處3年10月，併執行刑6年，檢方未上訴而定讞。

不過，陳男雖被從輕量刑，但已服刑超過6年，並出2019年6月6日當日假釋出監，認為多關3年又251日，身心俱疲，飽受精神煎熬，要求以每天5000元計算，共賠償673萬元。

高雄高分院指陳男假釋出獄，付保護管束期間，不能計入服刑天數，核算多關802日，入獄前原本從事電視廣告工作，月薪約5、6萬元，1天4千元比較合理，獲賠320萬8千元。

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