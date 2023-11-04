他一刀將鄰居斃命 吸毒30年引發妄想症獲減刑

蔡男前科累累且毒癮長達30年，一刀刺死鄰居，二審減刑2年，改判12年。（民眾提供）

2023/11/04 11:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕從20多歲起染上毒癮，現年50多歲的台中市蔡姓男子，去年4月認為鄰居王姓男子看不起他，竟持刀將王男一刀刺死，他偵訊時宣稱，「你看我沒有（王男看不起我），就我做給你看......，我就是憤慨才會這樣」，台中地院一審依據殺人罪判刑14年，不過，高等法院台中分院二審卻認為，他因施用毒品海洛因、安非他命衍生幻想等症狀，行兇時辨識行為違法等能力顯著減低，減刑2年改判12年，可上訴三審。

判決書指出，前科累累且吸毒長達30年的蔡男，因長期施用海洛因等毒品，有幻聽及妄想等症狀，他自認鄰居王男瞧不起他，去年4月16日傍晚，見王男騎機車返家，他從住處大門持刀奔出，用料理刀猛力刺入王男背部，切斷王男左側第3肋骨與左胸腔內，再刺穿左上肺葉與動脈，深度約11公分，王男倒地不治，他隨即打電話向警方自首，並請求派遣救護車，台中地院一審依殺人罪判刑14年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年。

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蔡男上訴二審，他並於二審時坦承認罪，法官認為，他因吸毒等因素罹患精神疾症，導致殺人時，辨識行為違法等能力顯著減低，且於二審時坦承殺人犯行，犯後態度及量刑基礎有改變，據此減刑2年，改判徒刑12年，但一審的監護3年仍維持，全案可上訴三審。

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