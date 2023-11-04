為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

他一刀將鄰居斃命 吸毒30年引發妄想症獲減刑

蔡男前科累累且毒癮長達30年，一刀刺死鄰居，二審減刑2年，改判12年。（民眾提供）

蔡男前科累累且毒癮長達30年，一刀刺死鄰居，二審減刑2年，改判12年。（民眾提供）

2023/11/04 11:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕從20多歲起染上毒癮，現年50多歲的台中市蔡姓男子，去年4月認為鄰居王姓男子看不起他，竟持刀將王男一刀刺死，他偵訊時宣稱，「你看我沒有（王男看不起我），就我做給你看......，我就是憤慨才會這樣」，台中地院一審依據殺人罪判刑14年，不過，高等法院台中分院二審卻認為，他因施用毒品海洛因、安非他命衍生幻想等症狀，行兇時辨識行為違法等能力顯著減低，減刑2年改判12年，可上訴三審。

判決書指出，前科累累且吸毒長達30年的蔡男，因長期施用海洛因等毒品，有幻聽及妄想等症狀，他自認鄰居王男瞧不起他，去年4月16日傍晚，見王男騎機車返家，他從住處大門持刀奔出，用料理刀猛力刺入王男背部，切斷王男左側第3肋骨與左胸腔內，再刺穿左上肺葉與動脈，深度約11公分，王男倒地不治，他隨即打電話向警方自首，並請求派遣救護車，台中地院一審依殺人罪判刑14年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年。

蔡男上訴二審，他並於二審時坦承認罪，法官認為，他因吸毒等因素罹患精神疾症，導致殺人時，辨識行為違法等能力顯著減低，且於二審時坦承殺人犯行，犯後態度及量刑基礎有改變，據此減刑2年，改判徒刑12年，但一審的監護3年仍維持，全案可上訴三審。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澎湖郵局傳搶案 44歲男秒被制伏
2023/11/03 05:30

澎湖郵局傳搶案 44歲男秒被制伏
痛毆、重踹妻子致死！狠男當街指侵還拍妻私處 仍判無期徒刑
2023/11/02 12:18

痛毆、重踹妻子致死！狠男當街指侵還拍妻私處 仍判無期徒刑

大同3C黃金酬賓月 驚喜價再賺回饋
「打一下那麼嚴重？」南科工人持打石機敲同事頭部 出人命判8年
2023/11/02 11:27

「打一下那麼嚴重？」南科工人持打石機敲同事頭部 出人命判8年
屏東刺青店縱火影像曝光》常賴刺青店遭勸離報復 縱火男收押
2023/10/31 05:30

屏東刺青店縱火影像曝光》常賴刺青店遭勸離報復 縱火男收押
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播