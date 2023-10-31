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屏東刺青店縱火影像曝光》常賴刺青店遭勸離報復 縱火男收押

縱火嫌犯人影在火光冒出後馬上從原路跑走。 （讀者提供）

縱火嫌犯人影在火光冒出後馬上從原路跑走。 （讀者提供）

2023/10/31 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路上一間刺青店二十九日凌晨發生火警，造成年輕的店老闆夫婦一死一重傷，警方查出十九歲男子許濸雄涉嫌縱火，案發後十小時內將他拘提到案，警方訊後昨天將許嫌依殺人及公共危險罪移送地檢署偵辦，檢察官複訊後認為許男涉案情節重大，向屏東地院聲押獲准。

二十九日凌晨四點多，刺青店附近監視器影像顯示，一名全身暗色衣著的男子，走到刺青店前，在店前停留約四十秒，疑似潑灑汽油，接著店前火苗突然竄出，嫌犯馬上拔腿從原路逃跑，火勢一發不可收拾，刺青店陷入火海。

警方從現場跡象研判是人為縱火，隨即展開調查，鎖定住在屏東市的男子許濸雄涉有重嫌，當天下午二點多在許嫌住處將他拘提到案，許嫌拒夜間偵訊，警方昨天上午展開偵訊，並在下午將許嫌移送地檢署，檢察官認為許男涉及殺人及公共危險等罪情節重大，且有逃亡之虞，訊後向屏東地院聲押獲准。

據了解，許嫌身上有「半甲」刺青，曾經是刺青店的顧客，但後來就算不刺青，也會跑到店裡賴著不走，自己翻東西吃、躺在門口睡覺，令店家十分困擾，疑似因為被店家勸離，心生不滿而作案，但確實犯案動機或是還有其他因素，還有待檢警釐清。

該起縱火案造成二十八歲陳姓老闆娘不幸身亡，三十歲黃姓老闆重傷，目前仍在加護病房救治；死者父親昨天重回現場悲憤說，嫌犯偶爾會來店裡坐，之前是顧客，但有一陣子沒有來，居然放火燒店，害死女兒，他無法原諒許男的犯行。

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