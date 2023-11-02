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「打一下那麼嚴重？」南科工人持打石機敲同事頭部 出人命判8年

許姓工人以打石機的鑽尾用力敲擊頭戴安全帽的陳男頭部1下，陳被送醫急救3天後不治身亡。台南高分院依傷害致人於死罪將許判處8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

許姓工人以打石機的鑽尾用力敲擊頭戴安全帽的陳男頭部1下，陳被送醫急救3天後不治身亡。台南高分院依傷害致人於死罪將許判處8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/11/02 11:27

〔記者張文川／台北報導〕台南科技園區許姓工人不滿工地陳姓男同事對外放話，說他與已婚女子交往，2021年11月11日休假到工地找陳理論，以打石機的鑽尾用力敲擊頭戴安全帽的陳男頭部1下，陳不適倒地，許男還嘲諷「打一下會那麼嚴重嗎」，不料陳被送醫急救3天後不治身亡。台南高分院依傷害致人於死罪將許判處8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

許男答辯他只是要與對方理論，沒有傷害犯意，是陳不慎撞到他手上的打石機鑽尾，他若要傷害陳，大可用力打身體，不會朝安全帽打，且陳有高血壓，急救3天才死亡，死因未必與他有關。

現場工人證稱，看到許手持鑽尾與陳互罵，陳返回工作地點後表情有點不適，摸著頭部太陽穴附近的腫脹說自己被打，陳坐下後開始口吐泡沫漸失意識，就趕快叫救護車，許男當時還說「打一下會那麼嚴重嗎」、「只敲一下就在那邊裝死」。

醫院診斷，陳頭部外傷合併腦出血、嚴重腦腫脹，緊急開顱手術後轉入加護病房治療，終因中樞神經衰竭，11月14日中午宣告死亡。

台南地院一審認為，許男犯後未完全坦承，雖當庭向死者妻、兒道歉但未獲諒解，也未賠償，依傷害致死罪量處7年10月徒刑。

台南高分院二審認為許男未賠償且未完全認罪，改判8年徒刑，獲最高法院維持確定。

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