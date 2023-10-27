為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

討債撂人亂棒打死人！主嫌傷害致死判刑9年

去年12月間，新北市三重驚傳圍毆致死命案，阮姓、萬姓兩嫌（紅圈）案發後，帶命危陳男送醫，仍回天乏術。（資料照）

去年12月間，新北市三重驚傳圍毆致死命案，阮姓、萬姓兩嫌（紅圈）案發後，帶命危陳男送醫，仍回天乏術。（資料照）

2023/10/27 12:41

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月間，蘇姓男子向21歲陳姓男子催討債務，將陳男押到新北市三重區一家租賃公司，夥同共犯將被害者亂棒圍毆打死，新北地院審理後依傷害致死罪，判處蘇男9年徒刑、共犯阮男8年6月、萬男8年10月，李男與王男因自首、犯後認罪與家屬和解，分別判刑4年及4年2個月徒刑，可上訴。

本案檢方起訴時，原本適用國民法官法，但因大部分被告否認傷害致死犯行，情節繁雜，檢辯、被告均表明本件不行國民參與審判，合議庭評議後認本件以不行國民參與審判為適當，裁定不行國民參與審判。

本案發生在去年12月21日晚間10時許，蘇男為了解決他與陳男之間的債務糾紛，開車載陳男到租賃公司，並糾集阮男等人助陣，期間，眾人以徒手、持鋁棒等方式圍毆被害者，王男還持陶瓷硬物砸陳男頭部、蘇男則有徒手毆打死者頭部行為。

陳男四肢、背部、腰部、頭部、顏面部受有鈍力性外傷，後因癱倒在地，阮、萬2人見狀趕緊送醫急救，但陳男因生前遭多次毆打，全身性的鈍力性外傷，導致大面積的橫紋肌粉碎受傷，造成急性死亡。

審理時，李男與王男認罪外，其他3人都否認犯行，合議庭斥責眾人對被害人痛下重手毆打，除致被害人喪失生命外，更造成被害人家屬受有天人永隔的終身遺憾，對社會治安亦有重大危害，蘇、阮、萬3人否認犯行，未有對家屬進行實質填補或取得原諒，李、王2人自首且認罪，並與家屬和解，因此判處上述徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義倉庫命案》壯房仲遭圍毆 反奪刀刺死人
2023/10/18 22:47

嘉義倉庫命案》壯房仲遭圍毆 反奪刀刺死人
向友討1萬元債務要不到 他舅舅應門慘被圍毆
2023/08/16 19:46

向友討1萬元債務要不到 他舅舅應門慘被圍毆

優質學區成誘因 南北新貴移居青埔
可怕！中國四川13歲國中生倒路邊不治 驚傳遭同學圍毆致死
2023/05/26 16:47

可怕！中國四川13歲國中生倒路邊不治 驚傳遭同學圍毆致死
宜蘭南山村驚傳討債命案 死者疑遭鋁棒圍毆致死
2018/05/16 11:59

宜蘭南山村驚傳討債命案 死者疑遭鋁棒圍毆致死

掌握氣候變遷大趨勢
討債反被砸車 債主嚇得急落跑
2018/01/03 14:56

討債反被砸車 債主嚇得急落跑
兄弟代母出頭討債 當街毆人「蓋布袋」
2015/10/01 11:46

兄弟代母出頭討債 當街毆人「蓋布袋」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播