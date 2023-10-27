討債撂人亂棒打死人！主嫌傷害致死判刑9年

去年12月間，新北市三重驚傳圍毆致死命案，阮姓、萬姓兩嫌（紅圈）案發後，帶命危陳男送醫，仍回天乏術。（資料照）

2023/10/27 12:41

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月間，蘇姓男子向21歲陳姓男子催討債務，將陳男押到新北市三重區一家租賃公司，夥同共犯將被害者亂棒圍毆打死，新北地院審理後依傷害致死罪，判處蘇男9年徒刑、共犯阮男8年6月、萬男8年10月，李男與王男因自首、犯後認罪與家屬和解，分別判刑4年及4年2個月徒刑，可上訴。

本案檢方起訴時，原本適用國民法官法，但因大部分被告否認傷害致死犯行，情節繁雜，檢辯、被告均表明本件不行國民參與審判，合議庭評議後認本件以不行國民參與審判為適當，裁定不行國民參與審判。

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本案發生在去年12月21日晚間10時許，蘇男為了解決他與陳男之間的債務糾紛，開車載陳男到租賃公司，並糾集阮男等人助陣，期間，眾人以徒手、持鋁棒等方式圍毆被害者，王男還持陶瓷硬物砸陳男頭部、蘇男則有徒手毆打死者頭部行為。

陳男四肢、背部、腰部、頭部、顏面部受有鈍力性外傷，後因癱倒在地，阮、萬2人見狀趕緊送醫急救，但陳男因生前遭多次毆打，全身性的鈍力性外傷，導致大面積的橫紋肌粉碎受傷，造成急性死亡。

審理時，李男與王男認罪外，其他3人都否認犯行，合議庭斥責眾人對被害人痛下重手毆打，除致被害人喪失生命外，更造成被害人家屬受有天人永隔的終身遺憾，對社會治安亦有重大危害，蘇、阮、萬3人否認犯行，未有對家屬進行實質填補或取得原諒，李、王2人自首且認罪，並與家屬和解，因此判處上述徒刑。

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