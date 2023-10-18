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嘉義倉庫命案》壯房仲遭圍毆 反奪刀刺死人

身材高大的呂姓房仲被移送法辦。（記者林宜樟翻攝）

身材高大的呂姓房仲被移送法辦。（記者林宜樟翻攝）

2023/10/18 22:47

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疑租賃倉庫糾紛打群架 嘉義水上1死2傷

〔記者林宜樟／嘉義報導〕從北部南下到嘉義縣欲承租倉庫的白姓男子等4人，昨晚與仲介租賃的呂姓房仲及呂父，在嘉義縣水上鄉一處倉庫發生爭執，雙方大打出手，白男友人黃男拿出小刀參與鬥毆，反被呂男奪刀猛刺身亡，造成1死2重傷，身材壯碩，目測身高超過185公分，體重可能百公斤重的呂姓房仲，今晚被警方依殺人罪移送法辦。

警方調查，24歲白姓男子自稱從事土地開發工作，要承租倉庫堆放機具，昨晚與黃姓、高姓及16歲未成年人共4人，到嘉義縣水上鄉大堀村頂過溝一處偏僻地點的倉庫，與31歲房仲呂男及58歲呂父，討論承租倉庫事宜，白男認為呂男態度不佳而起爭執，雙方大打出手，原本在車上的呂父拿棍棒協助，而高大壯碩的呂男在群毆間，反將黃男的小刀奪下，猛刺黃男背部3刀，白男等要開車逃走時，又被呂男強開車門持刀刺傷。

呂男載著骨折重傷的父親到嘉義長庚醫院救治，供稱遭人攻擊，水上分局警方趕到現場偵辦；白男等人到嘉義市就醫，黃男到院前已無生命跡象，急救後死亡，白男也受重傷住院。嘉義縣警方今天凌晨將涉案人士均逮捕到案，其中黃男死亡，白男、呂父住院，警方晚間將呂姓房仲及參與鬥毆的高姓男子移送法辦。

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