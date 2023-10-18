嘉義倉庫發生1死2傷命案 現場韓國瑜大型公仔被棄置

嘉義縣水上鄉發生命案的倉庫，現場有韓國瑜參選總統的大型公仔棄置在該處。（記者林宜樟攝）

2023/10/18 14:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉一處倉庫昨發生命案，從北部南下到嘉義縣欲承租倉庫的白姓男子等4人，與仲介租賃的呂姓房仲及呂父在倉庫發生爭執，雙方大打出手，白男友人黃男拿出小刀參與鬥毆，反被呂男奪刀猛刺身亡；此鬥毆事件造成1死2重傷，該處倉庫正由保七總隊查察是否有堆置廢棄物，現場可見前高雄市長韓國瑜參選總統時的大型公仔被棄置，上面還寫著「台灣安全，人民有錢」口號。

警方調查，24歲白姓男子自稱從事土地開發工作，要承租倉庫堆放機具，昨晚與黃姓（22歲）、高姓（25歲）及一名16歲未成年人共4人到嘉義縣水上鄉大堀村頂過溝一處偏僻地點的倉庫，與31歲房仲呂男及58歲呂父，討論承租倉庫事宜。

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晚上6點多左右，白男一方認為呂男談話態度不佳，因而起衝突，呂姓父子拿出放在車上的棍棒與白男4人互毆及砸車，黃男拿出小刀參與鬥毆，呂男見狀奪刀，對黃男猛刺，地上血跡斑斑。

互毆後雙方駕車逃逸，呂男載著骨折重傷的父親到嘉義長庚醫院救治，供稱遭人攻擊，水上分局警方趕到現場偵辦；白男等人到嘉義市就醫，黃男到院前已無生命跡象，急救後死亡，白男也受重傷住院；警方到場偵辦，今天凌晨將參與群毆的犯嫌全數逮捕，警方今天依殺人罪、殺人未遂等罪嫌將犯嫌等人移送法辦。

案發倉庫堆放建築相關物品，其中還有前高雄市長韓國瑜的大型公仔也被棄置在現場，此地正好是警政署保七總隊追查疑似放置廢棄物的倉庫，保七總隊原訂今天要前往查緝，結果竟發生命案，此案是否與非法廢棄物案件相關，正由警方釐清。

韓國瑜參選總統時的大型公仔，上面寫著「台灣安全，人民有錢」口號。（記者林宜樟攝）

嘉義縣警方在現場搜索採證。（記者林宜樟攝）

命案現場血跡斑斑。（記者林宜樟攝）

檢警在殯儀館相驗。（記者林宜樟攝）

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