當「蜘蛛人」帶鬼滅錢包裝贓款 竊嫌遮頭仍被警揪出送辦

彭姓男子在犯案過程刻意將外套蓋在頭上，不讓監視器拍下他的真面目。（圖由警方提供）

2024/03/31 12:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕46歲彭姓男子把自己當作「蜘蛛人」，翻牆侵入商店和住家行竊，得手的贓款連同毒品和吸食器，一併放進「鬼滅之刃」的錢包，犯案過程還刻意將外套蓋在頭上，不讓監視器拍下他的真面目；不過，彭男的舉動仍躲不過員警銳利的鷹眼，埋伏等到他回家時將其查緝到案，全案移請新竹地檢署偵辦。

新竹縣竹北警分局表示，3月25、26日一連2天，陸續接獲洗衣店和住家報案遭竊。業者表示店內兌幣機及儲值機內零錢短少，經調閱監視器發現遭人打開竊走裡面金錢，共計損失9000元。而住家遭竊的民眾，一早起床，驚見屋內似乎有被翻動過痕跡，一查發現大門居然變成未上鎖狀態，趕緊檢視屋內財物，價值物品及現金遭竊，共計損失1萬3千多元。

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員警到場仔細查看，原來彭姓犯嫌利用大樓圍牆高度，像蜘蛛人似攀爬上樓，從陽台翻進，得手財物後快速離去。警方立即成立專案小組，擴大調閱監視器，發現彭嫌在作案現場，怕被監視器拍到清楚長相，將外套蓋在頭上，製造一種「你看不見我、你看不見我」的假象。

竹北警分局提醒，住宅防竊需謹慎小心，尤其隔壁如有施工搭設鷹架，竊賊經常利用攀爬圍牆、鷹架侵入住宅行竊，連棟建築物常見的雨遮，或相近的冷氣主機等，都很容易成為宵小闖空門的踩踏處。

警方呼籲民眾，若外出或睡前須注意家中門窗是否緊閉上鎖，建議在屋外安裝感應式燈光或監視器，有效嚇阻竊嫌犯罪。如見到可疑人、事、物請立刻撥打110，共同打擊犯罪，維持治安穩定。

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彭嫌將得手的贓款連同毒品和吸食器，一併放進「鬼滅之刃」的錢包。（圖由警方提供）

洗衣店業者表示店內兌幣機及儲值機內零錢短少，經調閱監視器發現遭人打開竊走裡面金錢。（圖由警方提供）

彭男行竊的舉動躲不過員警銳利的鷹眼，埋伏等到他回家時將其查緝到案，全案移請新竹地檢署偵辦。（圖由警方提供）

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