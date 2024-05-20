88會館負責人郭哲敏抗告延押2個月 高院駁回確定

拒被羈押禁見的「88會館」負責人郭哲敏提出抗告，高院指新北院裁定郭延押禁見2個月，沒有問題，今予駁回確定。（資料照）

2024/05/20 18:28

〔記者溫于德／台北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，原對郭裁定5千萬元交保，經檢方抗告成功後，新北院本月7日認郭涉犯銀行法等罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，改裁自本月12日起延押禁見2個月，高等法院今駁回郭的抗告確定。

高院說明，指新北院依郭哲敏的供述、證人證述及卷內事證，認定郭涉犯銀行法中非法經營國內外匯兌業務重等罪嫌疑重大，且為最輕本刑7年以上的重罪，還有串滅證及逃亡之虞，故對郭裁定自本月12日延押禁見2個月，沒有問題；至於郭抗告稱他沒有逃亡及串滅證之虞，則無理由，故駁回郭的抗告確定。

請繼續往下閱讀...

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年8月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准；同年11月郭被追加起訴，其親信張旭昇也遭訴，並經移審，新北院裁定羈押禁見3個月，2月29日再延押禁見2個月，期限原本至4月28日才屆滿，但2人在今年4月23日獲交保。

經檢方抗告，高院撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭本月7日對郭裁定自本月12日起延押禁見2個月；案經郭哲敏抗告，被高院駁回確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法