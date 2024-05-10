88會館郭哲敏重回看守所 5/12起羈押禁見2個月

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2024/05/10 18:55

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，上月裁定郭哲敏5千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控；新北地檢署抗告成功，高等法院撤銷原裁定，發回更裁；新北院合議庭7日認定郭涉犯銀行法等罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，裁定續行羈押禁見至5月11日，8日裁定自5月12日起延押禁見2個月。

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年8月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年11月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇，移審後，合議庭裁定羈押禁見3個月，2月29日延押禁見2個月，期限原本至4月28日才屆滿，但2人在4月23日獲交保。

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檢方隨即提出抗告，高等法院撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭7日裁定續行羈押禁見；由於2人有5天重獲自由，不算在羈押天數中，續行羈押禁見期限至5月11日才屆滿，有5天須補足，2人重獲自由短短5天，7日隨即被法警上銬帶回看守所。

至於5月11日後是否延押禁見，檢方認為，郭哲敏有足夠財力逃亡海外並生活，另外他曾指示共犯重置手機，本案審理時，證人有出現聲音極小、不敢直視郭哲敏、證述迂迴掩飾與矛盾情形，可見他對證人有實質影響力，有串滅證之虞，且不論提高保金或施以電子腳鐐，均無法確保郭哲敏不會逃亡、接觸證人，沒有替代方案可確保後續審理進行，建請延押禁見。

郭哲敏則反駁，自己在海外並無任何資產，沒辦過投資移民，證人上述情形與他無關，自己很坦蕩，絕不會逃亡與串證，也會配合法院審理出庭，請求交保；合議庭當時諭知候核辦，隔日即裁定延押禁見2個月。

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