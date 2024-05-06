高院撤銷郭哲敏5000萬交保裁定 新北地院明重開羈押庭

「八八會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2024/05/06 15:54

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理AE集團董事長、「八八會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站、洗錢及地下匯兌案，裁定郭哲敏5千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控8個月；新北地檢署日前提出抗告，認為交保無法防止郭逃亡及串證，若法院仍欲讓其交保，則建請將交保金提高至2億元以上；高等法院今日撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭預計明日重開羈押庭。

檢警追查，AE集團董事長郭哲敏，在台開發線上賭博遊戲，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，抽成獲利16億5千多萬，還涉營地下匯兌金額高達217億，獲利1億2千多萬，檢方去年11月將他起訴，全案目前在一審新北地院審理中。

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郭在偵查期間被檢方聲押禁見，移審後仍羈押，由於羈押期限將屆滿，郭請求交保，合議庭上個月底評議後郭裁定5千萬元交保、限制出境出海及施以電子腳鐐科技監控8個月；郭的親信張旭昇30萬元交保。

新北檢不服提出抗告，主要理由有4點，分別是「郭、張2人都是通緝到案，原有逃亡事實」、「避免被告影響證人證述」、「法院交保相關措施，無法防止2人逃亡及勾串證人」、「2人有繼續羈押必要，如法院仍欲交保，建請提高具保金額」。

檢方認為，合議庭裁定2人交保等措施，均無法防止2人勾串證人及同案被告，亦無法防止郭破壞監控設備，及防止2人以偷渡等方式棄保潛逃，且2人財力雄厚，並透過本案獲取鉅額犯罪所得，縱不羈押2人，5000萬元及30萬元保金都過低，無法達到阻止2人棄保潛逃目的，故應將郭哲敏交保金額提高至2億元以上，將張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並對張旭昇施以電子腳環科技設備監控，才能達到防止2人棄保潛逃目的。

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