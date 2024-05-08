為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

88會館郭哲敏 押回看守所／檢抗告成功 5千萬交保撤銷

「八八會館」負責人郭哲敏5千萬交保撤銷，被押回看守所。（記者王定傳攝）

「八八會館」負責人郭哲敏5千萬交保撤銷，被押回看守所。（記者王定傳攝）

2024/05/08 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕新北地院審理「八八會館」負責人郭哲敏（見圖，記者王定傳攝）涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，上月裁定郭哲敏五千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控；新北地檢署抗告成功，高等法院前天撤銷原裁定，發回更裁，新北院合議庭昨認定郭涉犯銀行法等罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，裁定續行羈押禁見至五月十一日，郭重獲自由短短五天，立即被法警上銬押回看守所；至於五月十一日後是否延押，合議庭將以書面裁定告知。

週六押滿再決定是否續押

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年八月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年十一月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇，移審後，合議庭裁定羈押禁見三個月，二月廿九日延押禁見兩個月，期限原本至四月廿八日才屆滿，但兩人在四月廿三日獲交保，有五天重獲自由，不算在羈押天數中，因此續行羈押禁見後，期限至五月十一日才屆滿，有五天須補足。

至於五月十一日後是否延押禁見，檢方認為，郭哲敏有足夠財力逃亡海外並生活，另外他曾指示共犯重置手機，本案審理時，證人有出現聲音極小、不敢直視郭哲敏、證述迂迴掩飾與矛盾情形，可見他對證人有實質影響力，有串滅證之虞，且不論提高保金或施以電子腳鐐，均無法確保郭哲敏不會逃亡、接觸證人，沒有替代方案可確保後續審理進行，建請延押禁見。

郭哲敏則反駁，自己在海外並無任何資產，沒辦過投資移民，證人上述情形與他無關，自己很坦蕩，絕不會逃亡與串證，也會配合法院審理出庭，請求交保；合議庭則諭知候核辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播