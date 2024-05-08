88會館郭哲敏 押回看守所／檢抗告成功 5千萬交保撤銷

「八八會館」負責人郭哲敏5千萬交保撤銷，被押回看守所。（記者王定傳攝）

2024/05/08 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕新北地院審理「八八會館」負責人郭哲敏（見圖，記者王定傳攝）涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，上月裁定郭哲敏五千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控；新北地檢署抗告成功，高等法院前天撤銷原裁定，發回更裁，新北院合議庭昨認定郭涉犯銀行法等罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，裁定續行羈押禁見至五月十一日，郭重獲自由短短五天，立即被法警上銬押回看守所；至於五月十一日後是否延押，合議庭將以書面裁定告知。

週六押滿再決定是否續押

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年八月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年十一月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇，移審後，合議庭裁定羈押禁見三個月，二月廿九日延押禁見兩個月，期限原本至四月廿八日才屆滿，但兩人在四月廿三日獲交保，有五天重獲自由，不算在羈押天數中，因此續行羈押禁見後，期限至五月十一日才屆滿，有五天須補足。

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至於五月十一日後是否延押禁見，檢方認為，郭哲敏有足夠財力逃亡海外並生活，另外他曾指示共犯重置手機，本案審理時，證人有出現聲音極小、不敢直視郭哲敏、證述迂迴掩飾與矛盾情形，可見他對證人有實質影響力，有串滅證之虞，且不論提高保金或施以電子腳鐐，均無法確保郭哲敏不會逃亡、接觸證人，沒有替代方案可確保後續審理進行，建請延押禁見。

郭哲敏則反駁，自己在海外並無任何資產，沒辦過投資移民，證人上述情形與他無關，自己很坦蕩，絕不會逃亡與串證，也會配合法院審理出庭，請求交保；合議庭則諭知候核辦。

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