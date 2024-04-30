懷胎3月逛街突腹痛出血 南警急開道護送就醫

郭姓男子在警方協助開道下快送懷孕腹痛出血的妻子就醫。（圖由警方提供）

2024/04/30 09:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市西港區1對夫妻近日下午開車到東區某購物中心逛街，不料，懷孕3個月的劉姓妻子在逛街中突然腹痛、出血，郭姓丈夫急向南市警一分局莊敬派出所求援，由員警駕駛警車協助開道，3分鐘護送到醫院治療後無大礙。

南市警一分局莊敬派出所於28日下午6時許，遇到1名郭姓男子（40歲）神情慌張地跑進所內向值班員警求助說，他與已懷胎3個月的劉姓妻子（39歲）及5歲女兒3人原在中華東路某購物中心逛街，不料，行走期間其妻突然感覺一陣腹痛後就出血不止。

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郭男表示，因妻子已屆高齡產婦，不敢大意，且擔心妻子身體狀況危急，無法等消防局119救護人員到場處置，就緊急帶妻女驅車離開購物中心，欲直奔附近醫院就醫。但恰逢星期假日，購物中心周邊車水馬龍，車輛行走緩慢，他見時間一分一秒流逝，心急如焚，幸途中看見派出所在前方不遠處，就到派出所求助。

莊敬所員警蔡宇杰、朱晉廷見劉女坐臥在車內副駕駛座神情痛苦難受，考量情況緊急，立即駕駛警車鳴放警笛在郭男車前協助開道、前往附近醫院治療，使原本需要10分鐘的路程（約2公里），壓縮在3分鐘內抵達醫院。事後，警方以電話聯繫郭男，確認劉女母子均平安無礙，郭男也在電話中感謝員警為民服務的熱忱。

南市警一分局仍呼籲，民衆在遇到類似情況下能夠及時撥打119消防報案電話，以便專業救護人員提供適切救援服務；同時希望民衆在面對緊急情況時能保持冷靜、及時求助，以確保家人平安。

在警方協助開道下，懷孕腹痛出血的劉女及時趕到醫院就醫。（圖由警方提供）

協助腹痛出血孕婦快速就醫的南市警一分局莊敬派出所員警蔡宇杰（右）、朱晉廷（左）。（圖由警方提供）

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