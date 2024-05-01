驚動拜登！哥倫比亞大學學生佔樓抗議 校方將開除學籍

佔領「漢密爾頓廳」的示威者在屋頂揮舞巴勒斯坦旗幟。（彭博）

2024/05/01 07:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地大學近日出現針對以色列加薩戰事的抗議行動，在校園紮營聲援巴勒斯坦人並與警方對峙，截至當地時間昨日（4月30日）為止已有1000多人被捕。哥倫比亞大學傳出學生佔領大樓，甚至驚動美國總統拜登；校方昨日強調，由於抗議者打破窗戶，闖入主要教學大樓「漢密爾頓廳」（Hamilton Hall），這些學生將被開除學籍。

綜合外媒報導，學生與示威者佔領「漢密爾頓廳」（Hamilton Hall）後，拉開寫有「辛德廳」（Hind's Hall）的橫幅布條，要以先前在加薩走廊被以軍殺害的6歲巴勒斯坦孩童的姓名來為該建築命名，佔領「漢密爾頓廳」的學生也跑到屋頂揮舞巴勒斯坦旗幟。一名自稱是哥大研究生的抗議者表示，大樓內大約有60名學生。

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針對佔領事件，哥大校方發言人表示，目前學校首要任務是保持校園安全與秩序，因抗議人士選擇將局勢升級至無法維持的狀態。校方強調，大學工作不能被違規的抗議者無止境地打斷，佔領該大樓的學生將面臨被開除學籍的風險。哥大針對紐約曼哈頓的晨邊高地（Morningside Heights）校區，於30日凌晨發表聲明，僅允許住在校園的學生和必須回校園工作的員工進入。

此外，哥大校友向哥大校長夏費克（Minouche Shafik）發出公開信，要求哥大必須採取強有力、果斷的行動，結束校園內的無政府狀態。信中呼籲夏費克在必要時要向紐約市警局求助，並要求所有佔領「漢密爾頓廳」的學生被開除學籍，參與行動的教授也必須停職。

針對哥大抗議者佔領大樓事件，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，拜登已知悉此狀況，並認為學生佔領學術大樓是「絕對錯誤的做法」，此行為並非和平抗議。民主黨籍紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）30日指出，闖入「漢密爾頓廳」的學生必須承擔責任，無論是學校還是執法部門的紀律處分皆然。霍楚強調她支持學生和平抗議，但故意破壞財產的行為已跨過底線。

哥倫比亞大學主要教學大樓「漢密爾頓廳」被學生佔領。（歐新社）

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