為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

搶劫？埋伏？債務談判破裂 4蒙面盜持槍闖苗栗民宅行搶

苗栗警方前往台中、彰化地區，將4名搶嫌拘捕到案。（警方提供）

苗栗警方前往台中、彰化地區，將4名搶嫌拘捕到案。（警方提供）

2024/04/30 09:26

首次上稿 08:42
更新時間 09:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕4名蒙面26日歹徒持槍闖入苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅，屋內張姓男子稱被搶走1條黃金項鍊及100萬元現金。警方循線連日在台中市、彰化縣等，將4名搶嫌拘捕到案，發現疑為債務糾紛、談判破裂，詢後依強盜罪嫌偵辦。

案發時，被害人張男在銅鑼鄉鄭姓男子住處與台中羅姓男子談判，當時談判破裂，黃嫌（39歲）、周嫌（48歲）、楊嫌（46歲）及蔡嫌（41歲）等4名男子突然戴頭套持槍進入屋內行搶，張男稱他被搶走100萬元現款及身上1條黃金項鍊，同時造成他頭部挫傷。4嫌得手後驅車逃逸，張男報警。

苗栗警分局獲報，組專案小組並報請苗栗地方檢察署檢察官蔡明峰指揮偵辦，經擴大調閱監視器發現涉案車輛使用他車號牌，並逃逸到台中地區。苗栗警方立即通報台中市清水警分局協助，於4月28、29日，分別在彰化市及台中市梧棲區一帶將4名搶嫌全數拘捕到案，並取出作案用空氣手槍及頭套等證物。

警方調查，羅男與被害人張男疑有債務糾紛，雙方約在銅鑼鄉鄭男住處談判，羅男見談判破裂，遂通知事先埋伏在屋外的黃、周、楊、蔡等4名男子入屋行搶。全案訊後依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌，將羅男及4名搶匪移送苗栗地檢署偵辦並建請檢方聲請羈押。

警方查扣搶匪犯案用空氣手槍。（警方提供）

警方查扣搶匪犯案用空氣手槍。（警方提供）

警方將4名搶嫌拘捕到案，全案依強盜罪嫌偵辦。 （警方提供）

警方將4名搶嫌拘捕到案，全案依強盜罪嫌偵辦。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿借2萬要先扣1成手續費 男竟持槍搶劫放款業者
2024/03/12 14:36

不滿借2萬要先扣1成手續費 男竟持槍搶劫放款業者
假借還債再找人製造車禍結夥搶債主 3人加重強盜罪起訴
2024/04/03 20:56

假借還債再找人製造車禍結夥搶債主 3人加重強盜罪起訴

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
獨家》基警副分局長驚傳婚外情 警局調職查辦
2024/04/24 19:47

獨家》基警副分局長驚傳婚外情 警局調職查辦
台北市延吉街銀樓老闆父子遭毆搶金飾 65歲持槍嫌晚間落網
2024/03/20 23:01

台北市延吉街銀樓老闆父子遭毆搶金飾 65歲持槍嫌晚間落網

頤昌建設林口再推新案 職匠精神精鑄好邸
毒蟲持槍洗劫手搖飲店 要店員等他走遠再報警
2023/12/17 09:44

毒蟲持槍洗劫手搖飲店 要店員等他走遠再報警
吳宗憲爆與錢莊大亨有「千萬債務糾紛」！害咖啡廳被砸 本人回應了
2024/04/18 16:04

吳宗憲爆與錢莊大亨有「千萬債務糾紛」！害咖啡廳被砸 本人回應了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播