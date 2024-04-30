搶劫？埋伏？債務談判破裂 4蒙面盜持槍闖苗栗民宅行搶

苗栗警方前往台中、彰化地區，將4名搶嫌拘捕到案。（警方提供）

2024/04/30 09:26

首次上稿 08:42

更新時間 09:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕4名蒙面26日歹徒持槍闖入苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅，屋內張姓男子稱被搶走1條黃金項鍊及100萬元現金。警方循線連日在台中市、彰化縣等，將4名搶嫌拘捕到案，發現疑為債務糾紛、談判破裂，詢後依強盜罪嫌偵辦。

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案發時，被害人張男在銅鑼鄉鄭姓男子住處與台中羅姓男子談判，當時談判破裂，黃嫌（39歲）、周嫌（48歲）、楊嫌（46歲）及蔡嫌（41歲）等4名男子突然戴頭套持槍進入屋內行搶，張男稱他被搶走100萬元現款及身上1條黃金項鍊，同時造成他頭部挫傷。4嫌得手後驅車逃逸，張男報警。

苗栗警分局獲報，組專案小組並報請苗栗地方檢察署檢察官蔡明峰指揮偵辦，經擴大調閱監視器發現涉案車輛使用他車號牌，並逃逸到台中地區。苗栗警方立即通報台中市清水警分局協助，於4月28、29日，分別在彰化市及台中市梧棲區一帶將4名搶嫌全數拘捕到案，並取出作案用空氣手槍及頭套等證物。

警方調查，羅男與被害人張男疑有債務糾紛，雙方約在銅鑼鄉鄭男住處談判，羅男見談判破裂，遂通知事先埋伏在屋外的黃、周、楊、蔡等4名男子入屋行搶。全案訊後依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌，將羅男及4名搶匪移送苗栗地檢署偵辦並建請檢方聲請羈押。

警方查扣搶匪犯案用空氣手槍。（警方提供）

警方將4名搶嫌拘捕到案，全案依強盜罪嫌偵辦。 （警方提供）

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