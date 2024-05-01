槍林彈雨！美警與通緝犯駁火4死4傷 2016以來最慘

美國北卡羅來納州夏洛特郊區4月29日爆發警匪槍戰，造成4名警員死亡、4名警員中彈受傷，是2016年以來最多警察殉職的慘重事件。圖為事發地點。（歐新社）

2024/05/01 08:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州4月29日爆發警匪槍戰，美國法警局特遣部隊在執行逮捕令時，與一名持有槍枝的通緝犯交火，造成4名警員死亡、4名警員中彈受傷，雖然通緝犯也在交火過程中被擊斃，但這起事件仍成為美國自2016年以來執法人員最嚴重的襲擊。警方表示，當時警員們雖然試圖尋找掩護，但槍手從樓上開槍，讓警員們處於不利位置。

根據《美聯社》報導，被擊斃的通緝犯是39歲的小休斯（Terry Clark Hughes Jr.），該男曾因非法持有槍械、拒捕、危險駕駛等罪刑被定罪。負責逮捕通緝犯的美國法警特遣隊29日在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）郊區執行逮捕令時，被持有AR-15步槍的小休斯伏擊。周邊住戶指稱，在雙方交火後，一輛裝甲車輛停在房屋和受傷警察之間，在救援行動中提供保護，雙方經過3個多小時的對峙後，房屋被特種裝甲車輛撞毀。

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夏洛特-梅克倫堡（Charlotte-Mecklenburg）警察局長詹寧斯（Johnny Jennings）指出，AR-15步槍能夠射穿傳統防彈衣，槍手在幾秒內向員警發射多發子彈。詹寧斯表示，儘管警方遇襲當下試圖尋找掩護，但槍手居高臨下從樓上對下方開槍，警方處於不利位置。警方在現場除了發現1把AR-15半自動步槍，還發現1把0.40口徑手槍和彈藥，而警方在現場發現100多個彈殼，但還尚未查出小休斯到底開了多少槍。

詹寧斯指出，調查人員正在調查小休斯如何獲得這些槍枝，以及是否有其他槍手參與其中，當時在小休斯家裡的一名青少年和一名婦女正在配合調查，「我們認為房子裡的每個人都可能參與其中，我們需要向他們問清楚」。

此次北卡4名警察遇襲而亡，是美國自從2016年以來最多執法人員死亡的襲警事件。2016年的德州達拉斯警察槍擊案中，槍手埋伏並狙擊維持和平示威活動的警察，造成5名警察死亡。

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