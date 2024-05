「青年運動」再射反艦飛彈 美軍譴責「威脅區域穩定」

2024/05/20 09:15

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕葉門叛軍「青年運動」(Houthi)不斷攻擊航行於紅海的商船,威脅航道安全並擾亂全球貿易。美國軍方19日證實,青年運動再對亞丁灣(Gulf of Aden)發射了1枚反艦彈道飛彈(ASBM)。

美軍中央司令部(United States Central Command)在社群媒體X上表示,青年運動對亞丁灣發射了1枚反艦彈道飛彈,所幸攻擊未對商船及美國、聯軍船艦造成損毀。

美軍中央司令部在文中譴責,「伊朗支持的青年運動持續進行惡意和魯莽行為,威脅了區域穩定,並危害紅海和亞丁灣船員的生命。」

葉門是阿拉伯半島最貧困的國家,受德黑蘭當局支持的青年運動掌控該國大多數地區,包括首都沙那(Sanaa)。青年運動聲稱,其行動是對以色列在加薩軍事行動的回應。

May 19 CENTCOM Update



At approximately 9:35 p.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) from a Houthi-controlled area in Yemen over the Gulf of Aden. There were no injuries or damages reported by U.S., coalition, or merchant… pic.twitter.com/iud8OSr4nM