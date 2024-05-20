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「青年運動」再射反艦飛彈 美軍譴責「威脅區域穩定」

美國軍方19日證實，青年運動再對亞丁灣發射了1枚反艦彈道飛彈。示意圖。（歐新社資料照）

美國軍方19日證實，青年運動再對亞丁灣發射了1枚反艦彈道飛彈。示意圖。（歐新社資料照）

2024/05/20 09:15

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葉門叛軍「青年運動」（Houthi）不斷攻擊航行於紅海的商船，威脅航道安全並擾亂全球貿易。美國軍方19日證實，青年運動再對亞丁灣（Gulf of Aden）發射了1枚反艦彈道飛彈（ASBM）。

美軍中央司令部（United States Central Command）在社群媒體X上表示，青年運動對亞丁灣發射了1枚反艦彈道飛彈，所幸攻擊未對商船及美國、聯軍船艦造成損毀。

美軍中央司令部在文中譴責，「伊朗支持的青年運動持續進行惡意和魯莽行為，威脅了區域穩定，並危害紅海和亞丁灣船員的生命。」

葉門是阿拉伯半島最貧困的國家，受德黑蘭當局支持的青年運動掌控該國大多數地區，包括首都沙那（Sanaa）。青年運動聲稱，其行動是對以色列在加薩軍事行動的回應。

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