美67歲戀童癖男約2女童開房 遭警數十槍擊斃

美國一名67歲的戀童癖男子預謀約2名未成年女童開房，但他早被警方盯上，警方事先埋伏在男子準備開房的屋內，結果男子竟試圖持槍襲警。（圖擷取自@BreannaMorello 社群平台「X」，本報合成）

2024/04/23 16:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州西雅圖近期發生一起爭議案件，一名67歲的戀童癖男子預謀約2名未成年女童，一起開房間發生性行為，不過他早被警方盯上，警方事先埋伏在男子準備開房的屋內，等到男子上門後，原本警方打算徒手制伏，不料男子竟掏槍想襲警，最終反遭掃射數十槍擊斃。事件曝光後，也引發兩極熱議。

綜合外媒報導，這起案件發生在近西雅圖的塔克維拉市（Tukwila），67歲男子試圖與未成年女童嘿咻，於是約了分別7歲、11歲的女童，準備17日下午到希爾頓逸林酒店（DoubleTree Suites）開房進行犯法的多人運動。不過男子的惡行，早被西雅圖警察局盯上，並事先埋伏在屋內等候對方。

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根據西雅圖警方公布的密錄器畫面，只見辦案警方等到這名戀童癖男子上門後，立即打開房門準備逮捕，不料男子發現情況不對，竟立即從胸口掏出一把手槍，試圖襲警。所幸一名員警迅速衝上前奪槍，另一名員警則率先開了2槍，讓男子應聲倒地，並在接下來的搏鬥之中，3名員警一共開了十多槍，當場擊斃這名男子。

報導指出，本案由華盛頓州兒童網路犯罪小組承辦，事後其中一名員警被證實在與男子槍戰時被子彈擦傷，而密錄器完整畫面也因為內容較為殘忍，駁火過程有事先經過剪輯。此案曝光後，也引起各界熱烈討論，不少人讚賞警方擊斃這名男嫌、認為戀童癖犯罪者罪有應得，但也有部分人質疑是警方執法過當。

面對質疑聲浪，西雅圖警察局長狄亞茲（Adrian Diaz）力挺同仁作為，更指出從2022年至2023年統計的數據，針對兒童的網路犯罪就增加了67%，「對於警方來說，這些情況是危險、不可預測的，而且危險性可能會迅速升級。」另外，前聯邦調查局（FBI）特工帕克（Nicole Parker）也表示，警察必須瞬間對瞬息萬變的局勢做出反應。

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「西雅圖警察局射殺了一名 67 歲的戀童癖。

這名戀童癖來到一家酒店與兩名年齡分別為 7 歲和 11 歲的年輕女孩會面。

當嫌疑人出現在飯店房間時，他掏出了一把槍。 西雅圖警察局槍殺了戀童癖，為納稅人節省了數千美元。」

高贊評論：「這難道不應該是標準流程嗎？」… https://t.co/Zsi7Kc3DSV — Yao Zhang 張堯 ???????????????????????????????? （@yaozhang02） April 20, 2024

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