匈牙利特赦性侵犯同夥 右翼執政黨折損兩員女將

匈牙利首位女總統諾瓦克由於特赦包庇性侵犯，引發眾怒，10日宣布辭職。（歐新社）

2024/02/12 00:55

〔編譯周虹汶／綜合報導〕匈牙利獨立新聞網站「444」2日獨家揭發，匈牙利首位女總統諾瓦克（Katalin Novak）去年4月對包庇蘇珊娜．科蘇特（Zsuzsanna Kossuth）孤兒院前院長亞諾斯（János V.）性侵院童的前副院長科尼亞（Endre Kónya）給予特赦，引發眾怒超過1週後，終於在10日透過全國電視演說，坦承犯錯並宣布辭職。

任內簽署此特赦案的匈牙利前司法部長瓦爾加（Judit Varga）也隨即宣告，為此將辭去執政黨議員職務，結束公職生涯。

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曾任家庭政策部長的諾瓦克說，「我犯下一個錯誤，今天是我最後一次以總統身分向大家講話」，由於特赦和思慮不周，可能引起對戀童癖零容忍的懷疑，「我向那些被我傷害的人，和所有可能覺得我不支持他們的受害者道歉」，「我現在、過去以及未來，都將繼續支持保護兒童和家庭。」

「444」踢爆的科尼亞特赦案，引發匈牙利反對派與民間輿論強烈不滿，千人9日齊聚首都布達佩斯示威，要求諾瓦克下台。面對抗議，總理奧班8日晚間已向國會提交憲法修正案，防止性侵未成年人的罪犯獲得赦免。

匈牙利以總統為國家元首及國軍統帥，由國會選舉產生，但僅擁有禮儀上的權力，行政權仍在總理手中。總理奧班2021年底宣布其所屬青年民主主義者聯盟-匈牙利公民聯盟推出當時44歲的諾瓦克競選總統，她在隔年3月當選成為匈牙利史上首位女總統，並在羅馬天主教宗方濟各去年4月於該國展開其第41次國際牧靈訪問前宣布特赦24人。

據「444」報導，諾瓦克去年特赦40名罪犯，為過去19年最高紀錄，且其中有22件是在方濟各去訪前一天決定，特赦「範圍之廣」更是匈牙利1990年首次政權輪替以來所未見，其中包括匈牙利恐怖分子布達哈齊（György Budaházy），當時即引發眾議。管理蘇珊娜．科蘇特孤兒院長達26年的亞諾斯，2004至2016年至少性侵10名未成年男童。

奧班領導的右翼民粹青年民主主義者聯盟-匈牙利公民聯盟自執政以來，一般認為匈牙利民主嚴重倒退，讓匈牙利在歐洲更加孤立。在外交上，奧班一方面從歐盟市場得利，卻同時向獨裁的俄羅斯和中國靠攏，試圖兩邊討好。在俄國入侵烏克蘭後，奧班雖為歐盟的制裁背書，但並未譴責俄國總統普廷，也拒絕提供烏克蘭武器。

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任內簽署特赦案的匈牙利前司法部長瓦爾加，也為此辭去執政黨議員職務，結束公職生涯。（法新社檔案照）

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