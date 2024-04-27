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中國2嫌在仁川機場搶走同胞300萬！ 韓警要求發布國際紅色通緝

兩名中國人在南韓仁川機場搶走同胞9萬美元，其中一人潛逃到上海，韓警將向國際刑警組織申請發布紅色通緝令。仁川機場示意圖。（歐新社）

兩名中國人在南韓仁川機場搶走同胞9萬美元，其中一人潛逃到上海，韓警將向國際刑警組織申請發布紅色通緝令。仁川機場示意圖。（歐新社）

2024/04/27 10:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人搶中國人！南韓仁川機場第一航廈3樓出境大廳外，20日上午7時12分許發生搶劫案，兩名30來歲的中國公民搶走同胞的9萬美元（約新台幣293萬元）後逃逸，目前已有1人在南韓境內落網，但另1人潛逃到上海，韓國警方將向國際刑警組織申請發布紅色通緝令。

《韓聯社》報導，仁川國際機場航警26日表示，受害者為40來歲的中國商人，17日入境南韓從事化妝品貿易，包裡裝有大量現金，案發時遭2名中國籍歹徒以不明噴霧襲擊並奪走包包。

警方透露，這2名嫌犯是在18日入境南韓，並於19日前往仁川機場航廈熟悉場地，顯然是早就預謀好要實施搶劫，犯案後則搭乘機場鐵路逃往金浦國際機場，其中1人在20日中午12時許搭機前往上海，另1人則滯留南韓，在忠清南道大田市、公州市等地出沒。

警方26日以「特殊強盜」罪嫌將留在南韓的中國劫匪逮捕，同時也以包庇罪犯的罪嫌帶走另1名50來歲的中國人，落網的歹徒聲稱5萬美元（約新台幣163萬元）已交由同夥帶回中國上海，韓警為此將申請國際紅色通緝。

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