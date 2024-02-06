力促批准瑞典加入！ 北約大使罕見列席匈牙利國會

美國駐布達佩斯大使普瑞斯曼5日會同波蘭、丹麥、斯洛伐克等國大使，罕見列席匈牙利議會，要求該國盡速批准瑞典加入北約的申請。（美聯社）

2024/02/06 14:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與包括波蘭、丹麥、斯洛伐克等國的駐匈牙利大使，5日罕見列席匈國國會、向布達佩斯施壓，要求其盡速批准瑞典加入北約的申請。

據《路透》報導，匈牙利在野黨5日召開國會特別會議，欲就瑞典加入北約一事進行投票，但執政黨「青年民主黨」（Fidesz）議員共同杯葛了這次會議，導致批准程序進一步延遲。

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青年民主黨議員公開呼籲瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在批准前夕訪問布達佩斯。匈牙利是目前唯一拒絕批准瑞典加入北約的該組織盟國，恐導致與美國關係惡化、引起其他北約盟國擔憂。

美國駐布達佩斯大使普瑞斯曼（David Pressman）5日離開國會前表示，瑞典加入北約是「直接影響美國國家安全及北約整體安全的問題」。

普瑞斯曼說：「總理承諾召開會議，敦促國會儘早採取行動，今天就是這樣做的時機......我們期待並密切關注此事，敦促匈牙利迅速採取行動。」

因俄羅斯無預警入侵烏克蘭，讓瑞典一夕間改變中立立場，於2022年5月申請加入北約。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）此前曾多次表示，該國政府支持瑞典加入北約，但相關法案自2022年便一直遭國會擱置。

青年民主黨國會小組5日稍早表示，待匈牙利國會於2月下旬重新召開後，瑞典加入北約的申請即「可能獲得批准」。該黨在一封回覆路透的電郵中表示，「如果這對瑞典來說是一個重要問題，顯然瑞典總理必須親自來到布達佩斯」。

克里斯特森辦公室及瑞典外交部並未立即對此事做出回覆。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）本月2日晚間強調，克里斯特森訪問布達佩斯才是「公平的」，「就像他在土耳其批准前夕到訪安卡拉那樣」。

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