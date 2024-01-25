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俄軍運輸機墜毀 傳載65烏國戰俘

俄羅斯一架據稱載有65名烏克蘭戰俘的伊留申-76型運輸機，24日在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，俄方指控是遭西方援烏防空飛彈擊落。（法新社檔案照、美聯社）

俄羅斯一架據稱載有65名烏克蘭戰俘的伊留申-76型運輸機，24日在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，俄方指控是遭西方援烏防空飛彈擊落。（法新社檔案照、美聯社）

2024/01/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭廿四日進入第七百天，當天驚傳載著六十五名烏軍戰俘的運輸機墜毀，俄國指控飛機遭西方援烏防空飛彈擊落。此外，土耳其廿三日批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）申請案，瑞典成為北約成員國的最後一步，只待匈牙利點頭同意。

俄︰遭西方援烏防空飛彈擊落

俄羅斯國防部廿四日證實一架伊留申-76型軍用運輸機於莫斯科時間上午十一時左右，在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上七十四人全部遇難，包括六十五名準備和烏克蘭進行交換的烏軍戰俘。俄國國防部說，俄方雷達偵測到烏軍發射兩枚飛彈。稍早俄國會下院「國家杜馬」國防委員會主席卡塔波洛夫表示，這架運輸機墜毀當時，正與另一架載有八十名烏軍俘虜的同型運輸機一起飛行。

在基輔，當地媒體最初援引烏軍消息人士的話說，烏軍擊落一架載有飛彈的運輸機，但這說法後來被撤回。烏克蘭國防部隨後反駁，目前無法確認運輸機是被烏軍擊落。

俄羅斯廿三日對烏發動新一波空襲，向基輔與哈爾科夫兩大城發射四十多枚各式飛彈，造成至少五人死亡。同日，五十多國組成的烏克蘭國防聯絡小組，在德國蘭斯坦空軍基地舉行第十八次會議，協調援烏抗俄事宜。美國國防部長奧斯汀因癌症治療的併發症住院後，首度透過視訊在會中公開露面；不過由於拜登政府的援烏法案在國會被擋，導致美方首次「空手」出席相關會議。即便白宮援烏請求在國會卡關，美國財政部長葉倫廿三日強調，華府依舊「堅定不移」地力挺基輔當局。

北約秘書長史托騰柏格廿三日簽訂價值十二億美元採購合約，將為烏克蘭採購約廿二萬枚一五五公厘口徑砲彈。

土耳其批准 瑞典進北約就差一步

與此同時，經過廿個月等待，土耳其國會終於在廿三日批准瑞典加入北約的申請，瑞典加入北約之路的唯一阻礙、也就是還未批准的北約成員國，剩下匈牙利。匈牙利遲不批准的原因之一，是因為瑞典曾批評匈國民主倒退；匈牙利總理奧班廿三日致函瑞典，邀請瑞典總理來訪，商討「具有共同利益的事項」，目前瑞典尚未回應。去年四月芬蘭才獲得卅個成員國全數批准、正式成為北約成員國，完成北約史上最快入盟流程。

俄羅斯一架據稱載有65名烏克蘭戰俘的伊留申-76型運輸機，24日在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，俄方指控是遭西方援烏防空飛彈擊落。（法新社檔案照、美聯社）

俄羅斯一架據稱載有65名烏克蘭戰俘的伊留申-76型運輸機，24日在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，俄方指控是遭西方援烏防空飛彈擊落。（法新社檔案照、美聯社）

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