趁亂瓜分？匈牙利極右派放話 搶占烏克蘭西部

匈牙利極右翼政黨領導人托羅茨卡伊表示，若烏克蘭戰敗失去國家地位，該黨將對烏西1處有大量匈裔居民的地區宣稱擁有主權。（路透檔案照）

2024/01/28 18:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」（Our Homeland）領導人拉斯洛˙托羅茨卡伊（Laszlo Toroczkai）27日晚間表示，一旦烏克蘭因俄羅斯入侵而失去國家地位，該黨將對烏克蘭西部1處有約15萬名匈牙利裔居民的地區，宣稱擁有主權。

托羅茨卡伊是在該黨主辦、與會者包括來自德國右派民粹政黨「另類選擇黨」（AfD）與荷蘭疑歐派民粹政黨「民主論壇黨」（Forum for Democracy ）領導人的1場會議上，做上述表示。「我們的祖國」在2022年首次投入大選就在全院199席的匈牙利國民議會中拿下6席。

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根據「我們的祖國」在官網上貼出的托羅茨卡伊發言影片，托羅茨卡伊說，該黨對於在烏克蘭的戰爭的訊息很簡單，就是立即停火、和平，以及透過談判解決。

但他也呼籲在烏克蘭西部的匈裔人士自治，「倘若此戰以烏克蘭失去國家地位告終，因為這也很可能發生，那麼（本黨）作為唯一採取此立場的匈牙利政黨，讓我示意：我們擁有外喀爾巴仟（Transcarpathia）的主權」。現場為此響起一片掌聲。

匈牙利外交部與烏克蘭駐布達佩斯大使館尚未回覆置評托羅茨卡伊發言的要求。匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）29日將於烏西會面，為兩國領導人可能會面鋪路，不確定西庫會面時是否會論及托羅茨卡伊的發言。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）被視為俄派，但他在去年12月接受該國公共廣播電台訪問時，表達對烏克蘭主權與領土完整的支持；不過，奧班在同一時間也揚言否決歐盟（EU）的大規模援烏計畫，以及阻止啟動烏克蘭加入歐盟的談判。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在俄烏戰爭爆發之初曾批評奧班親俄，因為身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的匈牙利雖接納大量烏克蘭難民，但拒絕軍援基輔，也不同意西方取道匈牙利對烏輸送軍援。奧班當時的理由是，匈牙利若對向基輔運送武器，將令烏西的外喀爾巴仟地區的匈裔少數民族遭受威脅。

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