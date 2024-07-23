拜登退選後 民主黨內部整合仍充滿挑戰

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在拜登總統宣布退出2024年總統選舉後，於7月22日在白宮南草坪首次公開亮相，向全國大學體育協會（NCAA）男女冠軍隊伍發表講話，笑容滿面。（路透）

2024/07/23 14:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）於週日宣布將不再競選連任，並全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為下一任總統候選人。目前，民主黨參眾兩院領袖及前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已公開表態支持賀錦麗。過去24小時內，賀錦麗名義下的政治獻金已超過30億台幣，展現出強大的籌款能力，甚至令川普陣營感受到預期之外的壓力。

綜合外媒報導，賀錦麗於週一飛抵德拉瓦州競選總部，拜登也打電話表達支持，稱這是做正確的事。而拜登的退選卻引發了兩極的社會反應。有些人對這位81歲的總統在第一任期結束後被迫退下感到遺憾，但也有人認為這是理智的決定。

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密西根州大急流城（Grand Rapids）「福特總統博物館」（Gerald R. Ford Presidential Museum）的總統歷史學家華森（Thomas Watson）表示，拜登的退選令人遺憾，但自由世界的領導者必須時刻保持敏銳和維持在最佳狀態。紐約律師薩拉（Tayaba Zahra）則直言她認為拜登在辯論會的表現是一場災難，對於他是否能與川普再次競爭感到擔憂。

拜登退選後，民主黨全國委員會主席哈里森（Jamie Harrison）宣布將於8月7日前公布總統候選人名單。相較於共和黨已經正式提名川普（Donald J. Trump）和范斯（J.D. Vance）為2024年正副總統候選人，民主黨仍需在8月19日於密西根州芝加哥舉行全代會，決定是否自由投票選出候選人，或選擇直接支持賀錦麗。

哈里森坦言，未來的工作充滿挑戰，但民主黨將團結一致，採取透明、迅速且有序的程序進行提名作業。據了解，若由賀錦麗接班，將更具黨內民主正當性，因她與拜登搭檔參加初選時已獲得超過1976張黨代表票。然而，拜登的競選團隊能否順利交接給賀錦麗仍是一個待解決的問題。

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