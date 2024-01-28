曾屬於大烏奸 68億元超級遊艇將移交烏克蘭

「皇家浪漫號」超級遊艇，原本屬於犯下叛國罪的烏克蘭最著名親俄寡頭政治家、普廷多年好友梅維德丘克所有。（圖擷取自Telegram）

2024/01/28 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕克羅埃西亞法院已裁定，將扣押在該國的1艘超級遊艇移交給烏克蘭政府，這艘名為「皇家浪漫號」的超級遊艇價值2億歐元（約新台幣68億元），原本屬於犯下叛國罪的烏克蘭最著名的親俄寡頭政治家、普廷多年好友梅維德丘克（Viktor Medvedchuk）所有。

《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）26日報導，烏克蘭資產追回和管理機構負責人奧萊娜·杜馬（Olena Duma） 在Telegram上宣布，克羅埃西亞南部港市斯普利特（Split）地區法院已做出相關裁定。

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據報導，「皇家浪漫號」（Royal Romance）極為豪華，這艘超級遊艇長93公尺、高29公尺，共6層，有游泳池、3D電影放映廳、健身房和水療中心等設施，是梅維德丘克最有價值的資產之一。

有分析家認為，烏克蘭危機的爆發，源頭之一與梅維德丘克2021年5月遭軟禁有關，當時俄羅斯總統普廷普廷氣噗噗，誓言要為他討回公道。梅維德丘克2022年2月底在俄軍入侵烏克蘭第3天逃脫，之後一直下落不明，逃亡1個多月後，同年4月初遭烏國安全部門逮捕，同年9月，莫斯科用200名烏克蘭戰俘交換他獲釋，目前梅維德丘克流亡莫斯科。

掌權20多年的普廷，一直將烏克蘭視為保護國，用盡各種可能方法，維繫與烏克蘭之間的關係，烏克蘭親俄勢力，在戰前一直期保有執政、收購企業、經營電視頻道的權利，他們在2018年底成立「反對平台－為了生活」（ Opposition Platform—For Life）聯盟，戰前在烏克蘭擁有3個電視聯播網，聯盟主席正是梅維德丘克。

普廷還是梅維德丘克女兒的教父，普廷若成功在烏克蘭扶植親俄政權，梅維德丘克據稱是莫斯科傀儡不二人選。

梅維德丘克（左）與俄國總統普廷（右），關係非比尋常。（路透資料照）

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