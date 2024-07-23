拜登退選 胞弟形容「千鈞一髮」決定：和整體健康有關

美國總統喬·拜登（Joe Biden）於2024年2月9日在華盛頓白宮的橢圓形辦公室中坐著。（美聯社）

2024/07/23 15:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在這週日拜登（Joe Biden）宣布退選消息的前兩天，據拜登在公開場合所發表的言論看來，似乎都沒有打算退選的計畫。據消息人士指出，拜登貼身的工作人員在他宣布退選的一分鐘前才知道這個消息，這一決定使得拜登身邊的人都感到措手不及。

據美國《abcNEWS》報導指出，拜登總統原還在上週五的聲明中表示，「我期待下週重返競選活動，繼續揭露川普所帶來的威脅，同時創造連任的記錄和實現我對美國的願景；我們將一同拯救我們的民主，保護我們的權利和自由，並為每個人創造機會。」

拜登的弟弟弗蘭克（Frank Biden）告訴美國廣播公司表示，他哥哥退出美國2024總統大選是在過去一週由第一夫人吉兒（Jill Biden）領頭並包含幾位拜登家族成員的多次家庭會議後的結果，他形容這是「千鈞一髮」的決定。「但歸根究柢，這與他的整體健康和活力有關。他是一個驕傲的人，走路時步履蹣跚讓他很生氣。」

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然而在拜登的〈給全國的一封信〉中，拜登並沒有詳細說明是什麼原因促使他做出這一決定，只是說：「雖然我打算繼續連任，但我相信退選將會符合我所屬政黨和國家的最大利益。我辭職並選擇專注於在剩下的任期內履行總統的職責。」

而身為繼任候選人的賀錦麗（Kamala Harris）說到：「我代表全體美國人民感謝喬·拜登作為美國總統的非凡領導力以及他數十年來為我們國家的服務。他的非凡成就在美國現代歷史上是無與倫比的，超越了許多歷屆連任總統們所留下的歷史遺產。」

拜登在週日的聲明當中還表示，他將於本週晚些時候向全國民眾解釋他的決定，但目前確切時間尚未可知。

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